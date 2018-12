Après Chambre avec vue (1986) et Maurice (1987), Retour à Howards End (1991) clôt en beauté la série des trois adaptations du romancier anglais Edward Morgan Forster (1879-1970) co-signées par James Ivory (en tant que réalisateur), Ruth Prawer Jhabvala (scénariste) et Ismail Merchant (producteur) : un prolifique trio, à qui nous devons certaines des évocations cinématographiques les plus raffinées et implacables de la société britannique de l’ère édouardienne. Ironiquement, ni Merchant, ni Jhabvala, ni même Ivory ne sont anglais – mais c’est peut-être cette distance qui a aiguisé leur regard, nourri leur amour fasciné et critique pour cet autre espace-temps, en apparence si éloigné du nôtre, mais en apparence seulement.

Une somptueuse adaptation littéraire

Howards End (1910) est l’avant-dernier roman publié par Forster de son vivant, et l’un de ses plus accomplis avec La Route des Indes (1924). Cet écrivain honoré mais au fond anticonformiste – homosexuel discret et assumé dans une époque puritaine – s’est toujours montré critique vis-à-vis de la société britannique, de ses rigidités et des inégalités très vives qui la minaient. Howards End constitue à cet égard une belle étude de cas, brassant dans le laboratoire de sa fiction des représentants des trois principales couches sociales de l’époque : la classe supérieure traditionnelle (le clan Wilcox), la nouvelle bourgeoise montante (les sœurs Schlegel), et les milieux populaires (Leonard Bast et sa femme).

C’est avec une pudeur remarquable, où saille la sensibilité frémissante de l’auteur, que sont narrés les rencontres, rapprochements, conflits, drames ponctuant un récit qui multiplie les personnages principaux mais évite la dispersion en agrégeant l’essentiel de ses enjeux autour d’un lieu physique : Howards End, la résidence secondaire de la famille Wilcox. Cette belle propriété campagnarde – à la valeur symbolique forte, comme nous le verrons – donne son titre au roman. Le film de James Ivory, quant à lui, reste dans l’ensemble fidèle à la trame foisonnante tissée par Forster, ainsi qu’à son style élégant et tout en retenue, mais traversé ça et là de fulgurances qui témoignent d’une empathie aussi discrète que profonde avec ses personnages – en particulier les plus fragiles et démunis, tel Leonard Bast. Cela dit, c’est d’abord à la surface chatoyante du film, à sa très grande élégance formelle que le spectateur prête attention ; heureusement, la reconstitution d’époque somptueuse ne se contente pas de flatter l’œil – quand bien même à ce seul titre le film mériterait d’être vu -, elle nous introduit aussi avec élégance dans les subtilités d’un monde saturé de tissus de luxe et d’objets décoratifs ainsi que de rituels, de codes, de convenances aussi précis que parfois étranges, pour peu qu’on les considère avec le recul du temps. La fascination suscitée par un tel exotisme suffit-elle pourtant à expliquer le succès commercial et critique qu’a rencontré le film, ainsi que ses trois Oscars (meilleure actrice pour Emma Thompson, meilleure adaptation, meilleurs décors) ? Toujours est-il que sous son voile vaporeux et plein de fastes, la palpitation humaine de Retour à Howards End, la cruauté jamais gratuite de son propos, impriment dans l’esprit du spectateur un souvenir durable.