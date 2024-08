La Garçonnière (The Apartment). Ressortie dans sa version scope noir & blanc

Premier des quatre longs métrages en Scope noir et blanc de Billy Wilder, La Garçonnière (1960) est une comédie romantique sombre et grinçante, magnifiée par le burlesque Jack Lemmon et l’ingénue Shirley MacLaine. Au départ, il y a C.C. Baxter (Jack Lemmon), un jeune homme qui rêve de devenir cadre, et bientôt Fran Kubelik (Shirley MacLaine), la charmante liftière. Chaque matin, dans les locaux de l’entreprise, tout le monde se presse pour prendre l’ascenseur. Mais personne, excepté Baxter, ne daigne retirer son chapeau. C’est que le personnage est attiré par Fran et souhaite lui faire la cour, ou bien une façon pour Wilder de souligner que dans la masse des salariés, celui-ci n’est pas comme les autres. Cet ascenseur, pour Baxter, cache un symbole plus qu’évident. Car au-delà de sa bonhommie et de sa gentillesse, ce dernier est aussi un arriviste comme les autres. Et comme les autres, c’est l’ascenseur social qui l’intéresse. Problème : cet ascenseur qui pourrait lui faire gravir les plus hauts sommets est occupé par une jeune femme plus qu’attirante, contre laquelle son indomptable carriérisme est impuissant. Les forces de l’amour seraient-elles à même de faire oublier les alléchants sentiers de la gloire et de la réussite ? Pas si sûr, répond Billy Wilder.

Particulièrement séduit par la prestation de Jack Lemmon dans le sulfureux Certains l’aiment chaud un an auparavant, le cinéaste imagina spécialement pour lui le scénario de La Garçonnière (après avoir vu Brève Rencontre de David Lean). Le film débute comme une comédie, sur un ton enjoué. C.C. Baxter est un numéro égaré dans le dédale des bureaux d’une immense compagnie d’assurances, une petite main parmi tant d’autres qui gèrent les dossiers. Afin de se faire remarquer par ses supérieurs, il leur laisse à disposition son appartement pour leurs petits rendez-vous amoureux clandestins. La tonalité de l’ensemble a beau être légère, Wilder n’en profite pas moins pour brosser un portrait assassin de la société américaine : il y a ceux qui tirent profit et ceux qui sont abusés, aussi bien sur le plan économique que sentimental. Ce que Fran résume de la manière suivante : « Certains ont tout, d’autres se font avoir. Et ils savent très bien qu’ils se font avoir, et ils ne peuvent rien y faire. » C’est le procès de l’arrivisme et de l’amour de soi.