Chien enragé. Nouvelle Restauration 4K.

Inspirations concordantes

Cinéphile accompli définitivement acquis au cinéma américain tous genres confondus, Akira Kurosawa s’est ici très nettement inspiré de La Cité sans voiles (Naked city, Jules Dassin -1948) dont il réinvente à sa manière certains épisodes. La chasse à l’homme dans les bas-fonds de Tokyo transpose l’immersion d’un jeune inspecteur débutant dans les quartiers pauvres de New York ; Afin de « loger » le tueur en cavale (Ted de Corsia), celui-ci arpente la ville de long en large par un temps similaire de canicule. Comme Murakami dans Chien enragé, il tente seul de l’appréhender après recoupement d’informations auprès des commerçants de quartier. Son vieux supérieur à l’ironie désabusée tempère ses ardeurs à l’exemple de Satô. Son initiative d’infiltration dans l’appartement du tueur/lutteur sous une fausse identité le conduit à être immobilisé ; trahi par son inexpérience flagrante. La poursuite haletante en temps et extérieurs réels combine en condensé les mêmes travellings avants et latéraux sur lesquels se détache le même thème d’accompagnement musical oppressant. Jusqu’à l’idée du commentaire off : dans La Cité sans voiles, c’est la voix caractéristique de chroniqueur célèbre de Mark Hellinger qui sert de fil conducteur. Dans Chien enragé, Kurosawa bricole en faux raccord un flashback cautionnant maladroitement l’emploi du temps de Murakami qui a préludé au vol de son colt automatique.

Résumé à la seule perte de l’arme homicide, le canevas du film redouble de facto moult films noirs de série B et westerns américains tels Winchester 73 d’Anthony Mann (1950) où l’emblématique carabine devient l’enjeu convoité du film qui passe entre des mains plus ou moins expertes et bien intentionnées. A l’inverse, on peut se demander si la scène du bus bondé où s’effectue l’escamotage du colt appartenant à Murakami par l’entremise d’une rabatteuse au parfum capiteux n’a pas inspiré Samuel Fuller dans Le Port de la drogue (1953) qui restitue ce climat poisseux et sordide de petits trafics érigés en système D .Le plan de recomposition en surplomb de la scène où Mifune délesté de son arme finit par « loger » son voleur et à amorcer une course-poursuite interminable est un modèle de transition.



Un pandémonium tourbillonnant de « carpet baggers »

Il faudra bien ensuite dix minutes d’une traque muette semi-documentaire dans le dédale des venelles mal famées d’un quartier tokyoïte pour retrouver la piste du trafiquant d’armes après maintes surimpressions en fondus-enchaînés. Véritable morceau de bravoure, cette séquence nous transporte dans un pandémonium kaléidoscopique où le regard affûté de Murakami /Mifune passe au crible asiles de nuit, échoppes, salles de jeux, parc d’attraction, nightclubs, tripots, dancings, colporteurs de rue, hôtels de passe, bordels… A force de surimpressions et de fondus-enchaînés, notre vision sensorielle en devient claustrophobique. Akira Kurosawa passe en revue sans s’appesantir ces indigents qui profitent de la situation de chaos du pays pour se livrer aux trafics les plus licencieux .Il se resservira de cet insert du regard scrutateur de Mifune dans son adaptation de L’Idiot (1951)