Entre le ciel et l’enfer. Nouvelle Restauration 4K

Outre la femme de Gondo et son chauffeur, la maison s’emplit des clameurs de jeux des enfants : Jun, le fils de Gondo et Chin’ichi, celui du chauffeur. Par intermittences, ils font bruyamment irruption dans la pièce principale panoramique. Le fils de ce mandarin de la chaussure a prêté sa panoplie de shérif à Chin’ichi, le représentant de l’ordre à la poursuite de Jun qui tient le rôle du voleur. Son père Gondo encourage ce dernier à se montrer plus retors comme en affaires. Clin d’œil ironique du réalisateur qui, ingénieusement, brouille les pistes et inverse les rôles. C’est dans ce contexte de substitution que le fils du chauffeur est kidnappé en lieu et place de l’original.

Deux prédateurs s’affrontent



Kurosawa choisit dans sa transposition d’opposer deux strates de la population de Yokohama, banlieue de Tokyo, théâtre de l’enlèvement : celle de la famille aisée d’un gros bonnet de l’industrie de la chaussure Gondo/Toshirō Mifune qui vit avec sa maisonnée dans une propriété luxueuse surplombant Yokohama et celle, en contrebas, des bas-fonds, du bidonville, à travers la personnalité psychotique d’un étudiant en médecine, le ravisseur, dont le terrain d’action est la faune des junkies.

Le film met en opposition ces deux formes de prédations : celle certes impitoyable et dénuée de scrupules quoique tolérée des lois du marché économique et celle criminelle et nauséeuse de la jungle interlope de la drogue.

Un dilemme ontologique par-delà le Bien et le Mal



Cette vision poussée au noir, manichéenne et dualiste d’un microcosme est coutumière du cinéma kurosawien. Elle s’inscrit dans le titre même du film : le Bien et le Mal, le haut et le bas. La traduction française, la plus fidèle semble-t-il, insiste sur la nébulosité et la perméabilité des deux entités. Le mobile de la rançon pharamineuse n’est que le prétexte à interroger les limites de l’éthique morale chez l’homme. Un dilemme ontologique proprement dostoïevskien : l’homme peut-il se changer fondamentalement alors qu’il s’est fourvoyé de lui-même sur la pente glissante de l’immoralité ? Peut-on haïr quelqu’un pour le seul fait de son statut social ?

Un homme dans la tourmente



Kurosawa oblige son héros positif Gondo à un choix cornélien qui le renvoie brutalement à une charge d’âmes et à la charte éthique de son entreprise. Sa propre remise en question en tant qu’exécutif au sein de son conseil administration l’amène à réviser radicalement ses positions morales. Dans sa procédure, l’enlèvement prend un tour machiavélique : Gondo a hypothéqué tous ses biens pour prendre le contrôle de la fabrique. Est-il en capacité d’y renoncer et de repartir de zéro pour sauver la vie d’un enfant qui n’est seulement pas le sien ?

D’abord présenté comme un impitoyable requin d’industrie prêt à toutes les tractations et compromissions pour se hisser au sommet de sa hiérarchie, Gondo s’humanise au fil des épreuves qu’il est amené à subir dans une véritable descente aux enfers qui apparaît comme une initiation ordalique.

Il tend à s’amadouer au point de finir par être le confesseur passif de son plus farouche détracteur : le kidnappeur dans la scène finale où les visages de l’un et de l’autre se télescopent et se superposent à travers les vitres du parloir de la prison mimant un confessionnal. D’autant que le ravisseur encourt la peine capitale. Amour/haine, pardon/rédemption : les deux faces de Janus. On pense à La Nuit du chasseur (Charles Laughton, 1952) où la haine s’affuble de tous les travestissements et se concentre sur un personnage confondant de duplicité. Ici, les deux protagonistes se confrontent dans un « duel silencieux » comme pour se donner mutuellement l’absolution.