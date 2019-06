Article écrit par Stéphanie Chermont

L’histoire est bien écrite. Dans une société sud-coréenne où riches et pauvres vivent à des antipodes, une famille dans le plus grand des chômages trouve une stratégie pour se faire embaucher, un à un, par une autre famille des quartiers bourgeois. Alors que l’idée d’un film qui questionne nos modes de vie et nos disparités sociales a déjà été abordé – notamment dans Une affaire de famille, Palme d’Or 2018 à Cannes, de Kore-Eda, le réalisateur Bong Joon Ho va plus loin en mêlant à son scénario très bien pensé, une mise en scène et une direction d’acteurs finement imaginées.

Véritable descente aux enfers, sans que l’on s’y attende – Parasite nous prend aux tripes, nous surprend et donne la toute-puissance à des personnages très déterminés. Qu’ils soient riches ou pauvres, professeur, chauffeur ou chef d’entreprise, la force du réalisateur sud-coréen est de nous permettre une identification à chacun d’entre eux.

Dix ans après son excellent Mother, Bong Joon Ho revient en force dans son pays et dans sa langue d’origine, pour une intrigue coréenne piquante, que l’on ne dévoilera pas ici car elle est tout l’intérêt du film. Dans une autre mesure, avec une idée en tête bien plus cruelle et impitoyable que pour ses précédents films Memories of Murder, The Host ou Snowpiercer, Bong Joon Ho mène ses acteurs à donner les meilleurs d’eux-mêmes, voire le pire. Pour sa quatrième collaboration avec son comédien favori, Song Kang Ho, on sent une relation de confiance et un travail sur le temps entre les deux hommes. Jamais l’émotion n’a autant pris d’importance dans un film qui questionne nos rapports aux autres, aux choses et à nos valeurs.

C’est d’ailleurs la grande puissance de Parasite, qui a fait son succès à Cannes mais qui trouvera largement son public en salles. Même si le film est un thriller, tenant, surprenant, il reste en profondeur un véritable regard d’un réalisateur engagé, qui évoque les inégalités sociales avec humour, émotion et suspense. Il l’explique d’ailleurs très bien, « Dans la société capitaliste d’aujourd’hui, il existe des rangs et des castes qui sont invisibles à l’œil nu. Nous les tenons éloignés de notre regard en considérant les hiérarchies de classes comme des vestiges du passé, alors qu’il y a encore aujourd’hui des frontières infranchissables entre les classes sociales. Je pense que ce film décrit ce qui arrive lorsque deux classes se frôlent dans cette société de plus en plus polarisée ». Parasite n’est pas seulement l’avis d’un cinéaste, c’est un film coup de poing qui nous parle à tous, peu importe notre origine, pays ou langue. Et cette universalité, ce regard d’un réalisateur fort de ses convictions, donne au cinéma toute sa beauté. Un cinéma de l’action qui ne dénonce pas mais tente de questionner et comprendre. Immanquable au cinéma.