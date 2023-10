La Fusée de l’épouvante (Sortie Combo Blu-Ray+DVD chez Rimini)

Article écrit par Jean-Michel Pignol

Seul rescapé de la première expédition sur Mars, le Colonel Edward Carruthers (Marshall Thompson) est accusé d’avoir assassiné l’ensemble de son équipage. Ce dernier nie les faits et raconte comment un monstre importé de cette planète mystérieuse est en réalité à l’origine de ce carnage. Le Pitch de ce modeste film de science-fiction des années cinquante préfigure celui du chef-d’œuvre de Ridley Scoot; Alien (1978). D’ailleurs, Dan O’Bannon, son scénariste, reconnait humblement s’en être inspiré. Cette ressemblance, qui vaut à elle seule ce petit voyage dans l’espace, s’arrête cependant au seul fil conducteur, car comme toute bonne cette série B, La Fusée de l’épouvante se veut essentiellement divertissante, conjuguant au premier degré les ressorts de l’action, du suspense et de l’effroi. Ne s’embarrassant ni de considérations psychologiques ni de réflexions métaphysiques, à l’instar des stéréotypes qui servent de cartes de visite aux personnages – on ne pourra s’empêcher de sourire au clivage homme-femme, notamment. Au-delà de ces considérations, ce moyen-métrage ne manque pas de charmes, auxquels seront tout particulièrement sensibles les nostalgiques des années 70 qui retrouveront ici l’esprit des meilleurs épisodes de Cosmos 99, mythique série S.F en noir et blanc qui enchanta nos samedis après-midi. D’autres visages télévisuels se rappelleront également à nous, comme celui de Dabbs Greer, le révérend de La petite maison dans la prairie.

Produit forcément avec peu de moyens, les décors fleurent bon l’artisanat et le recyclage. La maquette miniature de la fusée, surtout en phase de décollage, possède la même naïveté que celle des Sentinelles de l’espace, série d’animation des années soixante. Pour l’intérieur de l’engin spatial, l’exiguïté des lieux est un atout indéniable pour ne pas être dispendieux. Habilement; une bouche d’aération, une trappe d’accès qui menace d’imploser, un escalier en lien avec le hors-champ, servent la tension qui atteint rapidement son rythme de croisière. La gestion de la créature relève de ce même équilibre entre le mystère et l’apparition. Fidèle au credo de Jacques Tourneur et Val Lewton : voir le moins et plus tard possible la créature, participe à son pouvoir. Processus classique qui commence par une patte menaçante avant de révéler une carcasse similaire à celle de L’étrange créature du lac Noir (Jack Arnold, 1954), sans oublier les toujours efficaces ombres murales. Visiblement peu effrayant lors des corps à corps avec ses victimes, le monstre retrouve tout son impact lors des gros plans « gueules » – une belle réussite pour l’époque. Sans prétention, mais avec une belle efficacité, à défaut de devenir culte, La Fusée de l’épouvante mérite d’être exploré en Blu-Ray/ DVD.



La Fusée de l’épouvante, sortie Combo Blu-Ray+DVD chez Rimini , 8 octobre 2023.