Yojimbo. Nouvelle Restauration 4K.

Fier-à-bras prompt à la fanfaronnade, Sanjuro vante ses services pour un bol de riz et un peu de saké. Il pactise avec Gon, le tenancier du tripot local, pâle réplique du saloon westernien, avec le croque-mort dont le cahier des charges ne désemplit pas tant la violence aveugle est de mise. Ce cadre westernien, Kurosawa le transpose jusqu’à la caricature. En préambule récurrent dans les films du genre : le tavernier lui signifie que seul le sabre rétablira la paix dans le bourg, au même titre que le shérif justicier parti en croisade contre les ruffians à la pointe du fusil. Deux clans rivaux tiennent la ville en couple réglé : ceux de Seibei et Yoshitura. Prenant astucieusement la mesure de la situation, Sanjuro, redresseur de torts malgré lui, temporise ; prétextant vendre ses services au plus offrant des deux clans mercantiles, en faisant monter artificiellement les enchères et en flattant leurs plus bas instincts dont l’avarice comme le pire des vices.



Devenu simple ronin, porte-sabres ou homme lige, le samouraï est sur le déclin

L’action de Yojimbo se situe en 1860, au terme de la longue ère Edo dont les derniers soubresauts furent l’époque tumultueuse des mutations sociales Tokugawa. Avec l’effritement de la féodalité, sa perte de souveraineté et le démantèlement de son régime de fiefs, le statut social du samouraï est tombé en disgrâce et en désuétude .

Le samouraï n’est plus qu’un rônin, un mercenaire sans maître devenu un porte-sabres, l’homme lige voire l’exécuteur des basses œuvres de la classe émergente des marchands. Un simple garde-du corps.

Le système traditionnel féodal avait institué de véritables prérogatives aux samouraïs depuis lors battues en brèche ; les hissant hiérarchiquement au-dessus des castes des fermiers, des artisans et même des marchands. Désormais relégué à l’état de rônin, le samouraï ne travaille plus que comme un mercenaire à la solde du plus offrant dans le meilleur des cas.

Ici, Sanjuro est voué à n’être qu’ un « demi-solde » puisqu’il officie tour à tour pour les deux clans antagonistes.

Une nouvelle ère s’ouvre, où les pratiques hors-la-loi, le vandalisme, la sauvagerie, la déloyauté, le mercantilisme débridé ne connaissent plus de limites et sont pour mieux dire la règle au sein d’une société rampante et dévoyée ; abandonnée à la rapacité des plus cupides.