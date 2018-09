Yasujiro Ozu

Article écrit par Justin Kwedi

Le succès de la rétrospective récente témoigne de la place privilégiée qu’occupe Ozu dans la cinéphilie française. Le cinéaste est découvert en France près de quinze après sa mort avec les sorties de Voyage à Tokyo (analyse accessible ici), Le Goût du saké et Fin d’automne en 1978, suivis de Gosses de Tokyo en 1980. L’attachement en France pour Ozu ne s’est jamais démenti depuis, à travers la découverte progressive du reste de son œuvre et les textes analytiques de référence publiés dans la foulée. La vision humaniste du cinéaste repose pour nous sur un dépaysement profondément rattaché à la société japonaise mais traversé de questionnements universels. Cette singularité est au cœur d’une filmographie dont la cohérence quasi-musicale tient autant à sa répétitivité, explicite avec Gosses de Tokyo et son remake Bonjour, qu’à la complémentarité et aux différences subtiles des trames d’Eté précoce, Printemps précoce et Printemps tardif – facette dont jouent habilement les titres français.

