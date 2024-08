Vivre (Ikiru – Akira Kurosawa, 1952) Nouvelle Restauration 4K

Avec l’Idiot (1951), Kurosawa adaptait librement Dostoïevski, son devancier spirituel, dans le blizzard d’un Japon septentrional. A un funeste linceul neigeux répondait le feu consumant des passions humaines. Le film s’avéra un échec commercial. Un an après, Kurosawa réalise Vivre s’inspirant cette fois de Tolstoï, cet autre écorché vif et mystique torturé par le repentir : à travers sa nouvelle édifiante : La Mort d’Ivan Illitch (1886).

Watanabe perçoit la perspective imminente de sa mort en suspens

Se sachant atteint d’un mal incurable, Watanabe réalise dans un sursaut de conscience tardive la superficialité de son existence, son ordinaire pathétique, le compte à rebours de sa vie ratée. Il perçoit la perspective imminente de sa mort en suspens et fait ce constat des plus amers dans l’indifférence de ses proches : son fils Mitsuo et sa bru Katzue autant que celle de ses collègues de travail qui briguent son poste. Au passage, Kurosawa ne manque pas de fustiger la médiocrité et le conformisme social et moral d’un microcosme bureaucratique tatillon, poussiéreux et hors d’âge.

L’incipit de la radio de l’estomac irréversiblement malade imprime la mort physique de Watanabe alors qu’il est déjà mort depuis trente ans en tant qu’individu social ; retranché derrière un amoncellement de paperasses administratives donnant l’illusion d’une activité intense. Mais, comme le souligne en off un narrateur volontiers caustique, il ne faisait que « tuer le temps » à l’exemple de ses congénères. Comme le yakusa Matsunaga dans l’Ange ivre, le sort de Watanabe est scellé par la maladie dans un déterminisme foncier.

Ses absences viennent combler le vide de sa morne existence

A peine reçoit-il le trauma de sa maladie en pleine figure, Kenji Watanabe rassemble son courage et réunit ses ultimes forces pour entrer en dissidence contre l’aliénation de son cadre de travail routinier et l’ingratitude calculatrice de son environnement familial. Après qu’on l’ait vu ainsi punaisé au sein de son administration sclérosée, la « momie » comme l’ont surnommé ses employés, n’est plus caractérisée que par ses absences lui qui n’a pas pris un jour de congé en trente ans. Et ce sont ces mêmes absences au sens propre comme au sens figuré qui viennent combler le vide de sa morne existence. Ikiru – vivre dans sa forme transitive- sonne dés lors comme une injonction et induit une volonté impérieuse de vivre pleinement ses derniers instants qui lui sont désormais comptés.