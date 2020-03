Article écrit par Emeline Pradines

Adapté de la bande dessinée éponyme de Lauren Redniss, Radioactive retrace l’histoire de Marie Curie, scientifique émérite doublement prix Nobel, et traite de l’impact de sa découverte du radium et du polonium, en collaboration avec son mari non moins célèbre, Pierre Curie. Ce cinquième film de la réalisatrice Marjane Satrapi (découverte avec le film d’animation plusieurs fois primé, Persepolis en 2007) a été présenté en clôture du festival du film de Toronto l’an dernier. S’il est vrai que l’on pourrait regretter un casting anglophone, force est de constater la qualité et le travail d’authenticité de leur performance – mention spéciale pour l’actrice Rosamund Pike qui incarne admirablement Marie Curie.

Un récit émouvant

Ce film relate des découvertes scientifiques et des événements historiques marquants en y incorporant une véritable dimension émotionnelle. Les divers moments clés de ce récit biographique emportent le spectateur dans un tourbillon sensoriel ; l’effet d’empathie du public est amplifié par des effets numériques et un traitement sonore sensationnel (au sens premier du terme). En effet, la musique et les bruits sont travaillés de manière à diriger les sensations et émotions du spectateur afin de lui faire vivre une totale immersion. Le film en devient alors un spectacle total, parfois à la limite du pur divertissement. De manière générale, le film comporte une esthétique sombre lui conférant une atmosphère aussi triste que bouleversante. Marjane Satrapi signe une mise en scène poétique avec des plans surréalistes, qui en font un biopic surprenant. Le jeu des comédiens participent en grande partie à l’efficacité du film, ainsi Sam Riley et Rosamund Pike, qui interprètent le couple Curie, livrent une performance qui rend à la fois hommage à ces figures emblématiques de la science, mais aussi à l’amour profond qui les unit. Radioactive arrive donc à toucher le spectateur en mêlant récit biographique et romance.

Une fresque féministe

Marjane Satrapi fait de ce film une œuvre engagée, qui défend l’importance de figures féminines telles que Marie Curie dans l’histoire et leur impact sur le devenir du monde. On assiste au combat de cette femme en avance sur son temps, qui tente de faire changer les mentalités et de légitimer le travail et la parole des femmes. Ce film, finalement très actuel, les place au cœur du récit avec des personnages féminins forts et inspirants. De plus, Radioactive dépeint les nombreux obstacles qui ne font que renforcer la détermination de Marie Curie. Le film nous met également face à la polémique et aux dérives que suscite une telle découverte. En effet, il retrace l’évolution de la radioactivité révélant le lien de causalité, de sa découverte jusqu’aux applications dans divers domaines comme la médecine (curiethérapie, radiographie), l’armement (bombe atomique), ou les énergies (centrale nucléaire). Toutefois, le spectateur peut éprouver une certaine difficulté à suivre la chronologie entremêlée des différents événements venant ponctuer, voire parasiter, le récit principal.

Marjane Satrapi réalise un biopic plutôt fidèle mais romancé, sur la vie de Marie Curie et la découverte de la radioactivité. Les effets spéciaux qui confèrent une originalité au film peuvent fasciner ou dérouter le spectateur. Quoiqu’il en soit, Radioactive s’adresse à un large public grâce au fin mélange de science, d’histoire, de drame, et de romance.