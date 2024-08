Les Salauds dorment en paix. Nouvelle Restauration 2K

Les affects du héros shakespearien Hamlet solubles dans un Japon moderne



Héros tragique, Hamlet est originellement un personnage qui multiplie les névroses. Il est volontiers mélancolique, amer, aboulique voire schizophrénique par certains côtés. Dans la traduction kurosawienne, à force d’être l’instigateur de sa propre folie meurtrière, le héros s’emmure dans cette folie selon un entêtement proprement masochiste qui fait de lui un héros paradoxal intrinsèquement japonais dans l’âme.

Vu à travers le prisme de l’analyse freudienne, le complexe d’Hamlet s’apparenterait au complexe d’Œdipe. Tout au moins dans son irrésolution. Embarqué dans une tragédie d’action, Hamlet est un personnage qu’interpelle au premier chef la valeur de toute action menée dans un monde corrompu. Il est le lone avenger, vengeur solitaire tant vanté par le cinéma américain, dont l’entreprise semble d’emblée vouée à l’échec et suicidaire dans ses intentions meurtrières mais qui persiste et signe.

Kurosawa retient la leçon magistrale de Shakespeare : « Le monde entier est une scène de théâtre et les êtres humains ne sont que des acteurs ». Hamlet/Mishi « remâche sa vengeance » qui consume la douleur de la perte de son père et entend faire « expier leurs fautes » aux responsables de sa mort.

Une grille de (re)lecture orthogonale magnifiée par le scope noir et blanc



Kurosawa plie la dramaturgie à sa grille de lecture formelle. La composition géométrique et hiérarchisée des cadrages allié à l’anamorphose du scope noir et blanc resserre le récit dans un étau de suspens très hitchcockien où les méchants sont fortement caractérisés, y compris dans leur extrême vulnérabilité. Depuis les fonctionnaires et sous-fifres pleutres et lâches condamnés à l’omertà par leur inféodation à leurs supérieurs impavides et sarcastiques eux-mêmes manipulés de plus haut tels des marionnettes sans fils.

Cette noria incessante des félons, fourbes et duplices en tous genres confère une impression de jamais vu dans un film noir. Il ne s’agit pourtant pas d’un film de yakuzas. On a bizarrement l’impression d’assister à un jidaï-geki déplacé dans un contexte contemporain car les démonstrations de soumission de subordonnés confinent parfois au grotesque une fois transposées et dénotent un système féodal inamovible. Seul le décor d’un Japon moderne atteste de la translation.

La mariée était en blanc



L’architectonie du film est elle-même pyramidale comme l’impose son sujet détracteur. L’adéquation est parfaite : le film s’ouvre sur une composition polyphonique qui réunit dans la profondeur de champ par strates successives et alignés au cordeau les hauts fonctionnaires du consortium immobilier, des dirigeants politiques, d’autres officiels impliqués dans des dessous de tables et des trafics d’influence, la police alertée pour les arrêter, la presse sarcastique en mal de sensationnalisme, le noyau familial et le couple éclaboussé par la rumeur assourdissante d’un mariage arrangé. « Un beau parti tant qu’elle ne marche pas », ira jusqu’à ironiser un journaliste à l’endroit de la mariée affligée d’un pied bot.

Chacun occupe son rang, composant une façade de respectabilité lézardée et prête à tout instant à l’écroulement, comme si tout le monde devait se retrouver à tout prix dans la photo de mariage. La cérémonie protocolaire est grinçante comme une porte aux gonds mal huilés et aboutit à un esclandre familial (le gâteau à l’effigie de l’immeuble d’où a été défenestré le père d’Hamlet/Nishi pour cerise) et à l’arrestation de fonctionnaires véreux relayée par les unes saignantes de la presse à scandales.