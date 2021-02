Article écrit par Jean-Michel Pignol

Faites New York ! Telle est l’injonction qu’adresse, dès 1902, Henry James, son mentor et ami, à Edith Wharton, qui va suivre son conseil en écrivant Le temps de l’innocence et lui vaudra ainsi les honneurs du Pulitzer. Cet apophtegme a suivi Scorsese tout au long de son œuvre lorsque ses récits ont pris pour cadre la fascinante et vibrante mégalopole américaine. Le New-York recomposé à partir de souvenirs de jeunesse dégage une tendresse qui contraste avec la brutalité qui règne dans les rues de Little Italy (Celle du Queens plus précisément). Même lorsqu’il nous plonge dans les milieux interlopes de Taxi Driver (1976) et dans la nuit sans âme d’After Hours (1985) les couleurs chaudes et les lumières artificielles transfigurent l’asphalte et le béton.

La fin du dix-neuvième siècle, période faste de la haute société new-yorkaise, constitue le cadre idéal pour une représentation énamourée. Si la toile de fond met en exergue la violence silencieuse associée aux privilèges sociaux, nous sommes happés dans un univers où la richesse des reconstitutions s’harmonise avec les sensibilités artistiques de l’auteur. Le Faust de Gounod, comme scène d’ouverture, les grands œuvres picturales qui émerveillent autant notre regard que les boiseries et dorures de ces lieux d’exception. Un New-York magnifié, idéalisé, fantasmé, la différence importe peu, l’ivresse de la passion suffit. Les intentions peuvent inquiéter, tant le Cinéma peut s’effacer lorsqu’il se pose en simple admirateur. Pas celui de Scorsese, dont la virtuosité se fait aussi délicate qu’enivrante. La caméra se fait aérienne dans les scènes de bal, invisible dans les longs plans séquences qui, d’escaliers en couloirs, révèlent toute la richesse de ces demeures sans commune mesure. La finesse d’un bijou, l’éclat des roses jaunes, la profondeur de champ des tableaux sont autant d’occasion de subtils raccords par analogie. Lorsque le montage atteint une telle fluidité ; il n’y a plus de barrière entre notre sensibilité et l’écran, entre la réalité et le rêve. En voix off, Joan Woodward prête son timbre délicat et puissant au texte d’Edith Wharton, distillant avec parcimonie la nostalgie et les regrets du temps perdu de l’innocence.

Toujours animé par son désir de mettre en image l’histoire de sa cité, Scorsese va remonter quelques décennies plus tôt pour Gangs of New-York (1996). Sujet et contexte éminemment différents, le second volet de ce diptyque s’inscrit dans un tourbillon de rage et de violence. Contrairement au Temps de l’innocence, il supporte bien mal le poids des années. Dans sa globalité, la filmographie de Scorsese s’est trop souvent attachée, u risque de se répéter, à la tendance destructrice d’une certaine masculinité, mue par l’ambition et la vénalité. Le Temps de l’innocence dresse un portrait tout en nuances et en chair des tourments d’un homme pris en étau entre sa passion et son atavisme. Daniel Day-Lewis porte avec grâce et sensibilité le costume du magnifique Newland Archer. Trois ans après ce fiévreux portrait d’un gentleman, Jane Campion nous offrira quant à elle un Portrait de femme tout aussi somptueux. Qui oserait dire que l’âme des grands romans ne peut prendre vie l’écran ?