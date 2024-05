Brigade Secrète/ À l’abordage/ Les Bolides de l’enfer : trois George Sherman réédités en Blu-Ray/ DVD chez Éléphant Films.

Article écrit par Jean-Michel Pignol

Environ 120 films au compteur, traversant quatre décennies – du milieu des années trente jusqu’au début des seventies – avec une belle régularité-, George Sherman fait partie de ses réalisateurs, qui, à l’instar d’un Budd Boetticher, ont grandement contribué à la grandeur de la série B hollywoodienne. Si le Western est souvent cité comme son genre de prédilection, sa grande souplesse -très respectueux des scénaristes et des budgets alloués- et son habileté lui permettront de s’adapter aisément aux spécificités des autres genres spectaculaires que peuvent être le polar, la science-fiction… Les trois rééditions proposées par Éléphant Films en sont une excellente illustration.

Brigade secrète (The Sleeping City, 1950)

Suite à l’assassinat d’un interne dans un grand hôpital New-Yorkais, l’inspecteur Fred Rowan (Richard Conte) est infiltré dans les lieux pour découvrir le coupable. Un mystère savamment entretenu baigné dans un magnifique noir et blanc, des acmés de tension -notamment les scènes interrogatoires- aux cadrages millimétrés, des poursuites rondement menées, un flic piégé par ses doutes (ténébreux et troublant Ricard Conte), des personnages secondaires tous aussi inquiétants et suspects les uns que les autres, Sherman maîtrise à merveille les codes du film noir. L’immersion étant nourrie par une description sociale du monde médical -focus sur la précarité des internes-, l’œuvre se double d’une dimension documentaire fort bienvenue. Chirurgicale, haletante et documentée, cette Brigade secrète possède d’excellentes raisons pour sortir de l’ombre.



À l’abordage (Against All Flags, 1952)

Menacée par des pirates de Madagascar, la marine anglaise envoie un de ses officiers dans l’antre de son ennemi. Se faisant passer pour un renégat, le capitaine Brian Hawke (Errol Flynn) va tenter de contrecarrer les plans des flibustiers. À partir d’un scénario sans surprises pour un genre qui privilégie le plus souvent l’exotisme, le spectaculaire et la fraîcheur, George Sherman met le cap dans une direction moins attendue. Sans oublier pour autant de multiplier les péripéties, c’est par le doux et malicieux souffle de la comédie romantique que le charme opère. Le coup de foudre immédiat entre Hawke et Prudence Stevens (Maureen O’Hara), son ennemie originelle, ne pouvant se concrétiser qu’à la fin du périple, le petit jeu de séduction-rejet entre les deux tourtereaux constitue tout l’enjeu de cette savoureuse aventure. Phagocyté par son imposture, le vaillant officier Hawke, et par conséquent le magnétique Errol Flynn, doit quelque peu mettre en veille sa grandiloquence qui le caractérisent ex-ante. Il n’en fallait pas plus pour la beauté et le caractère déjà bien trempée de Maureen O’Harra trouve dans son personnage un élan supplémentaire. Hawke doit également obéir aux pulsions certes chastes d’une princesse pressée de perdre sa naïveté. Démontrant que la domination masculine n’était pas une règle immuable à Hollywood bien avant l’ère contemporaine.

Les Bolides de l’enfer (Johnny Dark, 1954).

À la fois ingénieur automobile et pilote hors-pair, Johnny Dark (Tony Curtis) croit à la promesse du P.D.G de sa firme et se lance dans l’élaboration de son propre modèle de voiture de sport. Lorsque le prototype est condamné à rester au garage, Johnny va continuer son aventure; aidé notamment par Liz (Piper Laurie) la petite fille de l’acariâtre P.D.G, il s’engage alors dans une course de prestige. Mené tambour battant, cette épopée , n’a pas d’autre ambition que celle de réunir toute la famille pour passer un moment agréable ensemble. On retrouve ici les couleurs et l’esprit bon enfant des productions Disney qui ont bercé tant de jeunes générations, plus particulièrement la célèbre série consacrée à la plus charmante des voitures, la célèbre Coccinelle. Fidèle à son registre le plus léger, Tony Curtis est charmeur et impétueux à souhait. Il ne tient cependant pas seul le volant, son concurrent et ex-coéquipier, Duke (Don Taylor) ne manque pas d’atouts lui aussi pour s’attirer les faveurs de la jolie Liz. Cette dernière, qui ne s’en laisse pas compter, mettra finalement tout le monde d’accord. Les scènes de rallye ne sont pas totalement dépassées malgré les virages empruntés depuis cette époque par les caméras embarquées et autres technologies. La naïveté possède un charme certain quand elle est conjuguée avec autant d’entrain.

Brigade Secrète/ À l’abordage/ Les Bolides de l’enfer : trois George Sherman réédités en Blu-Ray/ DVD chez Éléphant Films.