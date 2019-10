Le style Rozier

Une grâce particulière irrigue ce film libre, tourné avec une équipe réduite et des acteurs non professionnels repérés au hasard par deux photographes. On ne reverra nulle part ailleurs Yveline Céry, qui irradie ici, et dont on se souviendra notamment d’un cha-cha-cha velouté, enivrant et félin, exécuté les yeux dans la caméra. Cette unicité octroie plus de magie encore à cette marquante apparition.

Par la photo caressante de René Mathelin – qui assurera ensuite l’image de plusieurs comédies d’Yves Robert mais aussi de Max et les ferrailleurs de Claude Sautet -, et des travellings tournés à la dérobée et sans autorisation dans une 2CV, Rozier sait sublimer cette jeunesse et ces inconnus plein de fraîcheur et de promesses, dont on nous précise, lors du générique de début, qu’il s’agit de leur « première apparition à l’écran ».

La forte liberté qui émane du film se révèle comiquement à l’opposé des impératifs d’efficacité de la télévision, dont Rozier fait ici une légère satire et dont il montre à quel point elle alimente les fantasmes à cette époque-là.

Sans dialogues pré-écrits, Adieu Philippine laisse une grande part à l’improvisation. Souple, son auteur s’adapte sans cesse à ses comédiens ou non-comédiens, qui passent avant un scénario qui n’a pas toujours l’air d’en être vraiment un.

Le film en acquiert un aspect documentaire, dans la manière dont il montre le travail du personnage de Michel Lambert, assistant à la télévision ; ou dans la façon dont il capte des bribes de vie et saisit l’air du temps. Adieu Philippine témoigne ainsi de la jeunesse des années 1960, qui se confronte aux plus anciens ; il se révèle instructif sur une génération, une mentalité, une manière de parler.

Les personnages parlent ainsi non d’argent mais de « sacs » ; les filles sont des « pépés ». Il s’agit non de manger mais de « becqueter », il est aussi question de « disques terribles », et Michel dit : « ça me fait suer ». Au bar, on commande du Pschitt orange – avant, d’ailleurs, de se raviser.

Jeunesse insouciance et film léger ?

Une bande-son d’époque très présente, quasiment incessante, rythme en plus le film. Nos jeunes premiers dansent donc le cha-cha-cha, ou le charleston ; et y écoutent des tubes de yéyé, de variété et de jazz. Nulle autre que la chanteuse française d’un groupe yéyé Annie Markhan double d’ailleurs l’italienne Stefania Sabatini. La plupart des morceaux s’avèrent entraînants, synchrones avec un montage volontiers vif par moments, et non avare en coupes brusques ou impromptues. Si Rozier – épaulé de ses monteurs Monique Bonnot, Claude Durand et Marc Pavaux – sait prendre son temps et dilater une séquence à l’envi, il sait aussi faire se succéder des saynètes très rapides, ou passer de Paris à la Corse à la faveur d’une seule petite coupe, et à la suite d’une parole très performative de Michel Lambert, se disputant avec son employeur et voulant partir tout de suite au Club Méditerranée.

Suivant cette jeunesse insouciante tout de même assez désoeuvrée, le film s’attarde aussi sur les badinages et flirts inconséquents entre Michel, Juliette et Liliane – deux jeunes filles pétulantes qu’il rencontre devant « son » studio de télévision au tout début du film. Michel profite alors de son emploi pour se faire passer pour un réalisateur prometteur, et ainsi séduire les deux jeunes filles. Le film suit le trio sur un ton assez guilleret ; les rires et autres taquineries ne manquant pas, à Paris comme en Corse. Les dialogues malicieux ne se font pas rares, comme lorsque Michel cite espièglement « La Guerre des Boutons » de Louis Pergaud en déclarant : « Si j’avais su, j’aurais pas venu. », ou lorsqu’il qualifie les deux filles – qui font vaguement et joyeusement un peu de publicité – de « givrées, complètement azimutées« .