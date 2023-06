Article écrit par Jean-Max Méjean

Carton belge

Film étrange et évocateur de la folie des années 70 et ses boîtes de nuit gigantesques, ce film qui a cartonné en Belgique avec pas moins de 700.000 entrées arrive en France au début de l’été. La date de l’équinoxe accouplée à celle de la fête de la musique n’est sans doute pas innocente car la musique y est reine (on peut d’ailleurs retrouver l’énorme playlist sur Spotify) et on ne va pas s’ennuyer pendant les presque deux heures vingt que dure le film. Un film musical, un peu fou, surtout très trash comme savent en faire les Belges depuis pas mal de temps. L’intrigue est tirée d’un fait réel : en 1997 à Anvers, Frank Verstraeten, génie informatique au flair avéré pour les affaires, est fasciné par la vie nocturne. Il a inventé sa propre compagnie d’informatique, se fait pas mal d’argent non déclaré et, refusé par les videurs de la discothèque à la mode de la ville à cause de sa petite taille et de son aspect démodé, il veut créer sa propre discothèque, et écraser, mieux, annihiler la concurrence. Superficie géante, piste de danse tournante, spectacles laser, feux d’artifice. Elle s’appellera Zillion et en mettra plein la vue à tous les branchés qui la fréquenteront. Pour s’assurer la présence des plus belles femmes du pays, Frank fait appel à une connaissance, Dennis Black Magic, roi du porno local dont il réparait les ordinateurs et les tables de montage. Le cocktail sexe, drogue et musique techno est imparable ! Mais son succès entraîne des jalousies, et Frank ne tarde pas à se faire des ennemis aussi bien parmi ses employés que ses concurrents…

Inspiré de faits réels

Le film raconte la vraie vie de Frank Verstraeten et de son club condamné à la fermeture pour nombre d’affaires illicites. En effet, le club ouvre ses portes le 16 octobre. Avec sa décoration industrielle, ses quatre salles, ses podiums, ses jeux de lumière, sa fumée à gogo et sa programmation techno, Zillion s’est vite imposé comme un lieu incontournable pour faire la fête. Créé par Frank Verstraeten, cependant le non-respect des normes de sécurité, des problèmes de licences, des affaires de blanchissement d’argent et de drogues, des soirées pornographiques ont malheureusement terni le succès des débuts. L’activité est arrêtée en 2001 puis définitivement en 2003 après une réouverture illégale.

Recréer la boîte de nuit

C’est tout cela que raconte ce film pétaradant avec peut-être, vers la fin, un peu de lenteur provocant une sensation de déjà dit, mais l’ensemble est particulièrement bien mené et permet de se transporter dans un univers interlope, voire dans un film aux allures de polar qui décrit très bien les dérives de personnages hors du commun, hors la loi et un peu caractériels, comme on en rencontre peu sauf bien sûr dans cette vie nocturne que Robin Pront excelle à réifier. Le réalisateur confie d’ailleurs au dossier de presse du film qu’il ne s’est jamais rendu au Zillion et que c’est pour cela qu’il a voulu réaliser un film sur cette mythique boîte de nuit : «Depuis l’école de cinéma, je rêve de faire un film sur la boîte de nuit Zillion à Anvers. Et maintenant, des années plus tard, j’ai pu réaliser ce rêve. Des recherches approfondies et des conversations avec tous les acteurs clés m’ont permis de recueillir des anecdotes hautes en couleur. Ce fut un véritable défi que de tisser un ensemble cohérent à partir de tant d’histoires et d’écrire un film de fiction qui resterait fidèle à l’esprit de cette période. Et surtout, un film passionnant et envoûtant. Quiconque a vu Les Ardennes sait que j’ai une prédilection pour la musique et l’univers chav (jeunes issus des milieux populaires) de la fin des années 1990.»