Article écrit par Alexis Leroy

Algésiras, Espagne, 1996. Deux hommes, un Bulgare et un Roumain, montent clandestinement à bord d’un cargo transatlantique en route vers le Nouveau Monde. Leur american dream apparaît comme une collection de clichés : les cow-boys, les chevaux, la Grosse Pomme, la Liberté. Ils se cachent dans le dédale du navire entre les conteneurs empilés. Le lendemain matin, en mer, le clandestin bulgare sort de sa cachette pour se faire connaître. L’équipage philippin lui offre un repas, et même une cigarette, mais les regards inquiets des membres de ce personnel ne promettent rien de positif. Lorsque leur commandant taïwanais se présente, la raison de leurs regards furtifs devient alors claire : le passager clandestin a été jeté par-dessus bord par les officiers taïwanais. Cela pèse lourdement sur la conscience de Joel, l’un des marins philippins et profondément empathique et religieux. Aussi, lorsque Joel croise l’autre passager clandestin, un roumain (Dumitru), il le cache dans la salle des machines, au fond des entrailles du navire. Commence alors un jeu du chat et de la souris entre Joel et ses compatriotes philippins, les officiers taïwanais, et Dumitru.

Pour son premier long-métrage, To the North , le réalisateur roumain Mihai Mincan utilise tout un arsenal esthétique pour métamorphoser son premier long-métrage palpitant en un film à suspense. Mincan, qui était auparavant connu comme documentariste, utilise habilement les possibilités audiovisuelles du cinéma pour créer un univers anxiogène, un huis clos humain , notamment sonore. L’environnement relativement limité du navire lui offre de nombreuses possibilités de jouer avec la lumière et l’obscurité, ce qui correspond aux connotations religieuses du scénario, qui a également été écrit par Mincan. La mise au point superficielle, qui cache jusqu’au dernier moment un ami ou un ennemi, et les zooms lents ajoutent au ton oppressant du film. L’instabilité de la caméra, avec des plans dans lesquels la lumière vacille, n’oriente en rien le regard du spectateur, bien au contraire : le mystère et les silences s’en trouvent épaissis. L’ambiance sonore d’une maîtrise et subtilité parfaites, dominée par le bourdonnement du moteur du navire et des moments de silence assourdissant, renforce encore la tension des situations, tout comme la musique angoissante de Marius Leftarache. Le directeur de la photographie George Chiper-Lillemark cadre les plans à la perfection et utilise les lignes dessinées par le labyrinthe de conteneurs de fret pour suggérer un ennemi à chaque coin de rue. Tout cela se combine pour créer un thriller tendu qui s’étire jusqu’à épuisement nerveux du spectateur, tel un duel dans un western signé Leone.

Le trio d’acteurs au centre du film est une partition parfaitement exécutée, avec entre autres les échanges tendus entre Joel (Soliman Cruz) et Alexandre Nguyen (son commandant), ce dernier menaçant sournoisement le premier avec des propos implicites pour amener son subordonné au point de rupture. La partition de Nikolai Becker dans le rôle de Dumitru, le passager clandestin qui devient lentement fou, est principalement jouée dans le silence et la solitude, mais son jeu d’acteur se révèle varié plus tard dans le film lorsque le personnage s’effondre.

Malgré la simplicité de son récit, Vers le Nord est un film qui captive du début à la fin car Mincan maîtrise excellemment son sujet, resserrant peu à peu son emprise sur son public en plaçant toute sa sympathie pour Joël, avant de reporter son attention vers d’autres recoins du navire. Un thriller de très belle facture.