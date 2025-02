Article écrit par Tom Delangue

Nightbitch, une comédie noire et sanglante, signée Marielle Heller, qui nous plonge les méandres de la maternité moderne. Le film, diffusé en France depuis le 30 janvier 2025 sur Disney+, est une adaptation du roman éponyme de Rachel Yoder publié en 2021. Il met en scène Amy Adams dans le rôle d’une ancienne artiste devenue mère au foyer, confrontée aux défis de sa nouvelle vie.

Le récit suit cette mère, jamais nommée, interprétée par Amy Addams, qui, après avoir mis sa carrière artistique entre parenthèses pour s’occuper de son fils de deux ans, éprouve un profond sentiment d’isolement et de perte d’identité. Son mari, (Scoot McNairy,) souvent absent pour des raisons professionnelles, la laissant seule face aux responsabilités parentales. Refusant de se conformer aux attentes sociales et de rejoindre les groupes de mamans, elle commence à ressentir des transformations physiques et psychologiques inquiétantes. Des poils apparaissent sur son corps, ses sens s’aiguisent, et elle développe des comportements canins nocturnes, entraînant même son fils dans cette étrange métamorphose.

Cette fable féministe aborde avec audace les pressions sociétales exercées sur les femmes, notamment la conciliation entre vie professionnelle et maternité. La transformation en chien symbolise une quête de liberté et une rébellion contre les normes oppressantes. S’inspirant très librement de mythes et légendes comme celui du loup-garou pour illustrer cette dualité entre le paraitre, celle d’une mère parfaite, qui sait ce qu’elle fait, maitrisant l’éducation de son enfant, toujours souriante, et son besoin de liberté, de se défaire de cette pression qu’elle subit de son mari et de son entourage.

Le choix de ne pas nommer les personnages principaux renforce leur dimension archétypale, permettant au public de s’identifier plus facilement à eux. Cette approche souligne également la réduction des individus à leurs rôles familiaux, accentuant le sentiment d’enfermement ressenti par la protagoniste. Amy Adams livre une performance remarquable, incarnant avec intensité cette mère en proie à une quête de liberté. Son engagement dans ce rôle lui a valu des nominations aux Golden Globes et aux Independent Spirit Awards. Dans une interview accordée à Vanity Fair, l’actrice a confié s’être inspirée de ses propres expériences maternelles pour apporter authenticité et profondeur à son personnage.

La réalisation de Marielle Heller, connue pour Can You Ever Forgive Me ? et A Beautiful Day in the Neighborhood, apporte une touche visuelle captivante, mêlant réalisme et éléments surréalistes pour refléter l’état mental de la protagoniste. Si le début du film intègre une mise en scène réaliste au cadrage et à la lumière sombres, montrant l’isolement et la fatigue de l’héroïne, sa transformation voit basculer la mise en scène plus onirique, aux angles distordus, et à la lumière plus contrastée. Un basculement que l’on peut déjà pressentir dès le début du film. A la vision naturaliste du début du film se mêle les pensées et les non-dits de l’héroïne, annonçant déjà que nous explorerons son état d’esprit, et sa folie grandissante.

Les critiques sont partagées : certains saluent l’originalité du scénario et la performance d’Amy Adams, tandis que d’autres estiment que le film n’exploite pas pleinement son potentiel. Néanmoins, Nightbitch s’impose comme une œuvre audacieuse qui interroge les attentes sociétales envers les femmes et propose une vision singulière de la maternité. En conclusion, Nightbitch est une œuvre intrigante qui mêle habilement comédie noire et horreur pour explorer les défis de la maternité moderne. Grâce à la performance saisissante d’Amy Adams et à la direction artistique de Marielle Heller, le film offre une réflexion profonde sur l’identité féminine et les pressions sociétales. Une expérience cinématographique unique qui ne manquera pas de susciter des discussions.

Nightbitch a été présenté en avant-première au Festival international du film de Toronto le 7 septembre 2024, avant sa sortie en salles aux États-Unis le 6 décembre 2024. En France, il est disponible en streaming sur Disney+ depuis le 30 janvier 2025. (Paragraphe déplacé à la fin de l’article)