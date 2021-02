New-York, une ville de cinéma

Article écrit par Justin Kwedi

New-York est une des villes les plus observées et fantasmées de l’Histoire du cinéma. Son emplacement géographique en fait une des métropoles les plus cosmopolites du monde, dont l’imagerie représente à elle seule l’incarnation du rêve américain. L’image de la Statue de la Liberté est souvent montrée comme la première prise de contact visuelle des […]