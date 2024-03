Les Chroniques de Gliwensbourg

Article écrit par Jean-Max Méjean

Amateurs de séries, découvrez vite cette Web série 100% made in Hauts-de-France, avec une thématique noire pendant la Première Guerre mondiale, mais une esthétique entre Bruno Dumont et Jean-Pierre Jeunet, un air déjanté et des acteurs très classe. La réalisatrice s’appelle Emilie Tommasi et elle est très douée. Sa série est en cours d’élaboration et par moments, elle fait presque penser à un film de Martin Scorsese c’est dire, sauf qu’elle n’est qu’en partie financée par Talent prod et le CNC avec la participation des futurs spectateurs par le biais de la plateforme de Crowdfunding Ulule. L’air d’harmonica mêlé de guitare basse évoquent aussi le regretté Ennio Morricone et les épisodes sont sous-titrés en anglais aussi pour les spectateurs qui captent ailleurs qu’en France et pigent l’englishe. Pour le moment, et c’est cadeau, on ne peut voir que les épisodes 1, 2 et 3 ; les autres sont en préparation. Mais France 3 était sur place : ce reportage donne bien le ton et l’ambiance du tournage et du recrutement des comédiens qui apportent un peu de vie à la Région parfois décriée ou raillée, mais courageuse et innovante.

Sans doute que vous attendez maintenant d’en savoir un peu plus sur l’histoire. La voici : Hiver 1915, une tranchée française se fait pilonner, tous les soldats se font enterrer ne faisant qu’un survivant. Sous terre, il parvient à s’extraire et à ramper jusque dans un trou débouchant sur un tunnel. Commence alors un voyage qui va embarquer notre soldat devenu amnésique dans le mystérieux village de Gliwensbourg, en 1925. Ce hameau entouré de marais compte des déserteurs, des repris de justice, des immigrés clandestins, tous ont des faux papiers… Le soldat se fait kidnapper par le clan des macaronis et se retrouve enfermé dans la remise de Ma, en compagnie d’un dénommé Marcus qui cherche aussi à mettre les voiles… Dehors, on discute de leur sort quand un recenseur préfectoral débarque au village. L’arrivée du recenseur à Gliwensbourg risque de compromettre le secret qui unit les clans. Un plan se dessine, Ma décide un « Cadavre exquis à la hongroise », mais rien ne se passe comme prévu… Pendant ce temps, Marcus prépare son évasion avec le soldat qui veut reprendre son destin en main. A Boodjedorp, le directeur de la Cie des Mines est contraint de coopérer avec un représentant de l’État qui débarque avec ses hommes…

Pour en savoir plus, voici le lien de la série : https://gliwensbourg.com/ et enfin le site de le Chaine YouTube de la série Gliwensbourg car je pense que vous avez maintenant envie de la voir, du moins les premiers épisodes. https://www.youtube.com/@LesChroniquesdeGliwensbourg

Et surtout, n’oubliez pas de poster votre avis sur le site de la série. Ces Web séries ont besoin de votre soutien. Et n’hésitez pas à en parler autour de vous si vous avez aimé.