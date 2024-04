Marilù, rencontre avec une femme remarquable.

Article écrit par Alexis Leroy

Marilú – Rencontre avec une femme remarquable est un documentaire signé par l’actrice Sandrine Dumas qui confirme ses talents en tant que réalisatrice, après On ment toujours à ceux qu’on aime en 2019, dans lequel elle dirigeait Monia Chokri et Jérémie Elkaïm. Marilú Marini est une actrice dont la démesure et la liberté remplissent d’une stupeur joyeuse. C’est entre la France et l’Argentine que Sandrine Dumas l’a filmée de 2016 à 2022. C’est en travaillant ensemble qu’est né le désir impérieux de filmer Marilú, pour sonder au plus près cette passion du jeu qui l’anime. C’est voyage en compagnie d’une femme dont le regard sur le monde allie joie de vivre, fantaisie et volonté de ne jamais rien lâcher.

Sandrine Dumas ne joue plus, quasiment plus, sauf pour quelques incursions pour le cinéma où sa route croise celle des grands (Olmi, Charef, Altman, Kieslowski, Denis, ou encore Forman). Maintenant, elle met en scène, elle filme, notamment celle qu’elle considère comme sa mère de théâtre, Marilú Marini. Elles se connaissent. Marilù, avec son énergie, que la mise en images et en montage, de plans-séquences en déambulations caméra à l’épaule, de photos en mouvements, en raccords scènes-lieux, magnifie et dynamise. De sa voix âpre et originale, déclamant parfois comme un Artaud souterrain, avec son accent espagnol, Marilù alterne confidences autobiographiques et répétitions incessantes. Les scènes de théâtre où elle s’anime avec vigueur par la danse, le chant, la déclamation, deviennent une seconde maison, une vie subsumée. Son art, qui prend ses racines dans une enfance en Argentine, avec un père fantôme, une mère et un frère désœuvrés, puise également sa source dans une volonté farouche, voire une quête incessante, de liberté.

Marilú, rencontre avec une femme remarquable : un film sur la liberté. Un film qui témoigne de la volonté acharnée, tenace, d’une femme à devenir artiste sur scène, malgré un parcours existentiel délicat. Marilù utilise la langue française avec énergie, humour, comme un moyen de lutter pour le bonheur. Le documentaire demeure pudique, loin des écueils d’un pathos peu subtil. Des scènes la transportent vers son Argentine natale où elle nous confie l’horreur de la dictature et de son emprisonnement. Et les grands du théâtre ici joués et convoqués tels Beckett, Fassbinder et tant d’autres prennent vie et possession en elle. Des compagnons de route, voire de liberté.

De répétitions en confidences, de rires en émotions, de la scène à la vie racontée, Marilú, rencontre avec une femme remarquable nous donne une flamboyante et touchante leçon d’art, d’espoir, de fantaisie, et de liberté. Un film magique.