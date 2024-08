Les Bas-fonds ou le mimodrame d’une humanité déchue

Réalité et illusion de la réalité



Kurosawa n’oublie pas que réalité et illusion de la réalité ne font qu’un. Or, la vérité de la nature de l’homme, c’est précisément de faire illusion, de jouer la comédie ; y compris à soi-même. Aussi les personnages reclus dans cette décharge à ciel ouvert sont-ils en perpétuelle représentation. Ils sont tous des ex-quelque chose : le rétameur, le samouraï, l’acteur.. Et c’est quand ils veulent émouvoir qu’ils échouent : on les connaît trop pour ce qu’ils ne sont pas. Alors, puisqu’ils sont conduits à ne pouvoir que paraître, ils cabotinent au plein sens du terme.

L’agencement du décor en creux et à claire-voie les enchâsse de toutes parts favorisant par là-même une promiscuité voyeuriste. C’est ainsi que le vieux pèlerin assistera dans un recoin obscur à la scène entre Ogusi, la logeuse et Mifune, le voleur. De la même façon, le logeur surprendra peu après, à leur insu, les amants à travers l’ajourement de la porte.

Dans ce trop-plein d’illusion et de mensonge, chacun révèle un fond obscur de vérité. Si les apparences sont trompeuses, la vérité elle-même n’est pas toujours bonne à dire, veut signifier Kurosawa. Au vrai, le fatalisme foncier de leur situation fait qu’ils ne sont jamais crus ; qu’ils disent la vérité ou non. Pas plus l’histoire de la prostituée que celle de l’ex-samouraï ne convainquent. L’illusion est parfois plus vraie que la vérité.

C’est à un mimodrame auquel nous assistons. Les interprètes tiennent un discours en même temps qu’ils en exécutent la pantomime. Par ce biais d’une ironie grinçante, Kurosawa entend contrefaire les ridicules, les travers et les tares humaines. Et si l’on a pu encore y croire, c’est le joueur qui, réagissant à l’annonce du suicide par pendaison de l’acteur, lèvera le masque de l’artifice dans la proximité du gros plan : « Il est mort pour nous gâcher le plaisir ». Ainsi l’acteur se donne une ultime fois en spectacle aux autres et réussit sa sortie.

Nouvelle Restauration 4k. Distribuée par Carlotta.

