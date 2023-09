Le Champ des possibles

Article écrit par Alexis Leroy

Daniel (Antonio Saboia) est un policier exemplaire, mais finit par commettre une bavure et se retrouve suspendu de ses fonctions. Il se focalise alors sur une relation virtuelle avec une personne mystérieuse, Sara (Pedro Fasanaro), qu’il n’a encore jamais rencontrée. Lorsqu’elle cesse de répondre à ses SMS, il décide de parcourir des milliers de kilomètres pour la retrouver.

Au début du Champ des possibles, Daniel est perdu dans sa vie, face à un père âgé qui a besoin de soins constants et avec sa carrière policière menacée après avoir participé à un épisode violent qui prend de l’importance dans les médias nationaux. Au milieu de tout ce chaos, la seule chose qui semble le maintenir en vie est Sara, une femme avec laquelle il échange des messages mais qu’il n’a jamais rencontrée en personne. Lorsqu’elle ne répond plus à ses messages, Daniel décide de parcourir en voiture plus de 2 500 kilomètres pour la retrouver, en quittant le sud du Brésil, Curitiba, pour se diriger vers le nord-est à Sobradinho, à Bahia.

Avec cette histoire, le scénario d’Henrique Dos Santos et Aly Muritiba déconstruit progressivement son protagoniste tout en montrant les différences et les contradictions du Brésil. Daniel fait partie d’une corporation, d’un monde oppressif et patriarcal qui a façonné sa personnalité, c’est pourquoi le film aborde et critique la violence policière dans la société – même si cela n’apparaît pas explicitement à l’écran tout en restant un élément de construction du personnage. La plus grande réussite de ce film n’est probablement pas de profiter d’un simple stéréotype de la violence, mais de travailler avec toutes ses complexités, principalement avec la déconstruction de la masculinité de Daniel lorsqu’il entre en contact avec Sara.

Les contrastes culturels brésiliens et les différentes expériences de vie sont visibles et se confrontent lorsque le protagoniste se lance dans son périple initiatique à travers le pays, comme dans un « road-movie ». Au moment où le Brésil est divisé et lutte contre ses propres contradictions au sein d’un gouvernement aux pratiques conservatrices et répressives envers des communautés, le film prêche l’empathie et la tolérance dans une histoire d’amour entre Daniel et Sara, deux personnages distincts, avec des liens profonds capables de transformer les gens et leur vie – le personnage principal, par exemple, en vient progressivement à mieux se comprendre et à accepter qui il est, et non celui pour lequel il a été formé, ce qui élargit encore le débat sur les expériences humaines, sentimentales, et artistiques dans l’univers LGBTQIA+.

« I really need you tonight

Forever’s gonna start tonight. »

Ces paroles font partie de « Total Eclipse Of The Heart », de la chanteuse Bonnie Tyler, une chanson romantique qui imprègne le film et parvient à représenter la relation affectueuse entre ses personnages. Le titre original du film, Deserto particular, parle également de cela : tout le monde affronte son propre désert avec des peurs et des angoisses, mais ce qui rend la vie intéressante, ce sont les liens et les expériences que nous accumulons au fil du temps qui façonnent notre personnalité pour toujours. . L’amour devient finalement une transgression et un élément de changement intérieur et, par conséquent, de notre vision du reste du monde. Le film utilise ces éléments dans son intrigue, car c’est exactement ce dont ses personnages ont avant tout besoin.

Au centre de cette histoire, on rencontre un policier issu d’un système oppressif et violent, dont la masculinité toxique est confrontée à l’amour, qui transforme la spirale de souffrance dans sa vie et lui fait comprendre lui-même et ses relations affectives. Sara lutte elle aussi pour survivre et être libre, ce qui pour elle signifie s’évader de sa prison dans sa vie actuelle au sein de sa communauté, et atteindre la plénitude d’être simplement elle-même. En fin de compte, Aly Muritiba valorise l’amour, la recherche de soi et la transition sous toutes leurs formes.

Le long-métrage de Muritiba se développe avec l’aide de la subtile et bigarrée photographie de Luis Armando Arteaga, qui apporte exactement ce dont le thème principal avait besoin : elle implique et construit l’histoire d’amour avec beaucoup de couleurs et d’ombres profondes, en plus de souligner les contrastes entre deux mondes complètement différents : l’atmosphère froide du sud du Brésil, qui combine la personnalité plus fermée de Daniel, et le climat plus ensoleillé du nord-est, qui reflète progressivement la romance qui l’entoure. ses personnages principaux. Mais toute la sensibilité thématique du film ne serait pas la même sans les performances intenses et engagées d’Antonio Saboia et de Pedro Fasanaro.

En définitive, ce film aborde d’importantes questions sociales et politiques via un portrait contemporain d’expériences et de rencontres d’une culture brésilienne très diversifiée, et la manière dont l’amour peut transformer la vie. Le Champ des possibles est l’histoire d’une rencontre inattendue, qui oblige un « dur à cuire » à remettre en question ses propres certitudes en tant qu’homme, le conduisant d’abord à la déception, à la colère et à la violence, avant que ce face-à-face ne l’aide à se reconnecter à soi-même et à ses émotions les plus profondes. Le Champ des possibles demeure une chronique basée sur la rencontre et l’affrontement entre deux mondes, deux « Brésils » très différents : le sud, le froid , conservateur et plus riche; et le nord ensoleillé, progressif et pauvre. Le réalisateur aborde toutes ces questions de société du Brésil d’aujourd’hui toujours avec beaucoup de délicatesse. Le résultat est un film équilibré et sensible, qui remet en question le concept de liberté individuelle face aux préjugés que nous construisons, en relation avec la sexualité et l’amour. La suite, c’est à nous de la découvrir petit à petit, comme si nous faisions nous-mêmes partie de cette enquête personnelle et cherchions Sara.