L’affaire Vinča Curie

Peut-être que ce film passera inaperçu et ce serait regrettable. Il a nécessité un lourd travail de recherches pour reconstituer une histoire vraie qui est maintenant devenue de plus en plus actuelle sur les dangers de l’atome surtout depuis que l’Europe se trouve confrontée à la guerre en Ukraine et que les soucis d’une guerre atomique ont été réactivés. Octobre 1958, en pleine guerre froide, des scientifiques yougoslaves sont gravement irradiés dans le cadre d’une mission tenue secrète. Ils sont soupçonnés de travailler à la fabrication d’une bombe nucléaire. Envoyés en France dans une structure hospitalière, ils sont pris en charge par le professeur Mathé à l’Institut Curie. Tout le film concourt alors à raconter à la fois leurs angoisses, les problèmes des savants et finalement leur guérison qui va faire accomplir un pas de géant à la médecine.

Le film de Dragan Bjelogrlić, l’un des plus importants réalisateurs et acteurs serbes actuels, est parfaitement mis en image par Ivan Kostić, tourné en CinemaScope et interprété, notamment par deux acteurs remarquables, Lionel Abelanski et Alexis Manenti, français mais d’origine serbe. Ce dernier qui commence à s’imposer dans le paysage du cinéma français, tient le rôle du professeur Mathé puisque ce film est en fait son histoire, celle du savant français qui, grâce à ces irradiés yougoslaves, est parvenu à trouver la manière de pratiquer les greffes de la moelle osseuse. « Trouver le bon comédien pour Mathé était pour moi très important, déclare le réalisateur dans le dossier de presse du film. Quand j’ai vu Alexis Manenti dans Les Misérables, je savais qu’il avait des origines serbes (sa mère est yougoslave), et puis nous nous sommes rencontrés, et j’ai découvert qu’il parlait ma langue, or pour moi, il était important que nous nous comprenions. C’est donc le premier acteur que j’ai choisi. Ensuite, j’ai fait passer beaucoup d’auditions pour le rôle de Popović. Pendant la phase de casting, je filmais toujours les acteurs auditionnant pour les rôles de Popović et Mathé ensemble, parce que je voulais voir s’ils fonctionnaient ensemble dans le cadre, pas juste séparément. Je voulais voir s’ils avaient une bonne alchimie. »

Apparemment ce fut un bon choix car si le film fonctionne bien et prend le spectateur aux tripes, c’est en partie grâce à eux et à cette alchimie cinématographique qui arrive à faire revivre la société si particulière de la fin des années 1950 qui découvrait à la fois la paix post-guerre mondiale et la guerre larvée dite froide. Une véritable douche froide en fait qui a rendu le monde si craintif et belliqueux pendant une bonne dizaine d’années. Tous ces tracas et ces menaces pour arriver en fait à la fin de l’empire soviétique et à la guerre des Balkans, à Sarajevo et ailleurs, bien des années plus tard. Du coup, ce film intelligent permet de réfléchir à la fois aux progrès indubitables de la science, tout comme à la terreur politique et financière qui oblige les politiques à des actions contraires à la liberté.