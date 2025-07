La femme du pionnier/ La fureur des apaches : Combo DVD/ Blu ray,versions restaurées chez Sidonis et Calysta

Article écrit par Jean-Michel Pignol

La femme du pionnier (Joseph Kane,1939). Combo DVD/ Blu Ray avec livret.

Se présentant au foyer de sa promise, John Devlin (John Wayne) est expulsé sans préavis par le père de la jeune femme. Il en faudrait bien plus pour décourager les deux tourteaux qui s’enfuient vers le Dakota pour construire leur bonheur. Contrat grandement remplie pour La femme du pionnier qui tient sans faillir l’ensemble des promesses évoquées par l’affiche et vantées par la bande annonce : de l’action, de la passion, de l’humour, du suspense, bref un spectacle pour toute la famille. On l’oublie trop souvent, et on aurait tort de s’en priver, les fonctions séminales du septième art sont avant tout le divertissement et le dépaysement. La première partie est une pure comédie de(re)mariage, la fugue des amoureux « illégitimes » en mode New-York Miami. Quand la situation se corse et que la violence et l’action s’imposent, c’est au sempiternel vieux bonhomme, Walter Brennan (bien plus jeune que les rôles qu’ils interprétaient) de venir malicieusement cabotiner (ici comme vieux loup d’un rafiot) dans des intermèdes. Deux beaux vrais méchants viennent contrarier les bonnes intentions des braves pionniers, le légendaire second rôle et ami de Wayne, Ward Bond, dans le costume ambigu d’un arriviste homme d’affaires. Et, beaucoup plus sournois et inquiétant, le ténébreux et quasi mutique Mike Mazurki. Quant au couple vedette, on fera ici l’économie de revenir sur la coolitude inimitable du géant Wayne, pour réhabiliter Vera Ralston, loin d’être « la plus mauvaise actrice d’Hollywood » réputation due grandement à son statut de compagne d’un producteur des studios. Ajoutons à cela l’habilité de Joseph Kane pour tout mettre en place et profitons de ce bon bol d’air pur.

La fureur des apaches (William Whitney, 19964) : Combo DVD/ Blu ray,

Jeff Stanton (Audie Murphy), officier de cavalerie, est affecté dans une zone minière de l’ouest pour contenir les supposées velléités d’une tribu apache. Un rôle sur mesure pour le tourmenté Audie Murphy qui, avant d’embrasser une carrière sur grand écran, fût un véritable héros de guerre multi décoré, revenue traumatisé de la seconde guerre mondiale Il est ici excellent dans le corps fluet mais solide de Jeff, jeune officier, qui voue une haine sans mesure au peuple Indien depuis que son père fut l’une de leurs victimes. Une aversion vertement exprimée qui ne le détourne pourtant pas du respect de la parole donnée et de la recherche de la vérité. Ainsi, l’homme qui porte -très bien- le ruban jaune, va prendre fait et cause pour des indiens injustement accusés de meurtre. Le film affronte frontalement le racisme, la cupidité des conquérants de l’Ouest qui ne croient qu’à une seule cause : l’ Or. Dénonce sans manichéisme et sans moralisme les manigances politiques et l’asservissement de l’armée. Une sécheresse qui inscrit La fureur des apaches dans le Western Adulte, comme le qualifierait Quentin Tarrentino. La partie romance et le final riche de bons sentiments le conduise vers un classicisme bien moins maitrisé et judicieux. Mais cette légère anicroche ne doit pas nous détourner de cette (re) découverte d’un solide Western.

La femme du pionnier/ La fureur des apaches : Combo DVD/ Blu ray,versions restaurées chez Sidonis et Calysta