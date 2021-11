Article écrit par Jean-Max Méjean

Pour avoir assisté à la prestation de Bérénice Bejo au Forum des images en 2020, je peux attester de la qualité de ce livre qui comporte les entretiens approfondis avec divers acteurs contemporains qui s’entretiennent sur leur travail et de la manière qu’ils ont, différemment les uns des autres, de l’aborder. N.T. Binh, critique de cinéma, professeur à la Sorbonne et habitué de la maison d’édition, a réuni dans ce livre des rencontres avec six acteurs : Jean-Pierre Darroussin, Karin Viard, Bérénice Bejo, Swann Arlaud, Corinne Masiero et Damien Bonnard. Ces entretiens nous permettent de mieux comprendre leur métier et ses approches multiples. Les entretiens avec ces actrices et acteurs de style bien différents ont la particularité d’avoir été menés aussi par des étudiants en Master pour la plupart et dont le site avoir-alire.com a pu trouver la liste exhaustive : « Ce qui ressort rapidement, c’est d’abord l’honnêteté avec laquelle se confient ces hommes et femmes, puis surtout les nombreuses manières d’appréhender leur travail. Damien Bonnard change de méthode à chaque tournage. Beaucoup ont besoin d’échange avec le réalisateur, d’espace pour proposer. Certains veulent découvrir le quotidien de leur personnage, d’autres pensent que ce n’est pas nécessaire, voire inutile.

Tous ces avis sont aussi mis en avant grâce aux questions des intervieweurs, différents pour chaque comédien. Victoria Knowles, Julien Gasparoux, Hannah Karim, Hugo Dervisoglou, Mu Ai Lin, Pedro Fontalvo Barcelo, Marie Camier, Alix Ibar, William Ravon, Pierre Chablin, Renata Charikiopoulos, Simon Cointet, Coralie Gourdon, Louis Thines, Ambroise Rateau, Livia Bonucci, Mathilde Guazetti et Layla Menhem dirigent les rencontres en abordant la formation, le travail, et restent dans le concret du métier. »

Actrices et acteurs au travail, sous la direction de N.T. Binh. Impressions Nouvelles, Bruxelles, 2021. 240 p. ill. 19 euros.