Un village en résistance

Article écrit par Alexis Leroy

Pendant 20 ans, le petit village de Riace en Calabre (Italie) a fait de l’accueil des migrants son avenir. Mais les populistes qui arrivent au pouvoir, Matteo Salvani en tête, font de Riace leur cible. Pilotée par le monde politique, la justice italienne se met à poursuivre le maire du village.

Riace, commune de Calabre, célèbre pour ses bronzes antiques grecs, a subi, comme la majorité des villages du sud de l’Italie, un exode rural massif qui laissait peu d’espoir à une renaissance démographique. Or, voici plus de 20 ans, un bateau transportant des migrants kurdes échoue sur la plage, ce qui provoquera une réaction d’entraide de la part des habitants qui verront par cette arrivée d’une nouvelle population l’occasion et la chance de rouvrir des commerces, de renouveler des activités, restaurer des habitations, et de pérenniser l’école du village. Néanmoins, les populistes élus dans ce pays ne considèrent pas cette opération perpétuée par l’accueil d’autres migrants comme positive, et décident avec la complicité de la justice de poursuivre Domenico Lucano, maire de Riace, en justice.

Un paese di resistenza nous expose, via un narrateur présent sur l’écran cette aventure humaine, sociale, politique, sur fond judiciaire, avec le concours des villageois, de sa mobilisation de soutien de l’édile, et d’engagement collectif pour une nouvelle société que d’aucuns ont initialement considérée comme utopique, un nouveau monde qui, pourtant perdure, grâce notamment au prêtre local qui offre l’occasion à des musulmans de prendre la parole à l’Église, ce qui donne au spectateur d’apprécier l’œcuménisme de célébrations traditionnelles réunissant à la fois les autochtones, des kurdes et des africains fraîchement arrivés à Riace.

Des scènes très touchantes ponctuent le récit d’une très longue (omniprésente à nos yeux ici, avec des redites alourdissant la globalité narrative de ce documentaire) affaire judiciaire contre Domenico Lucano (qui sera finalement acquitté) : récits des naufragés et de leurs conditions de vie antérieures à leur intégration, parallèle entre les émigrants italiens partis vers d’autres contrées, témoignage d’un évêque bénissant dans ses propos ce sens du partage avec passion.

Film de et sur la solidarité face à un pouvoir méprisant les exilés, documentaire parfois contemplatif sur la beauté du site de ce village calabrais, récit d’Histoire et d’histoires, Un village en résistance nous donne une belle leçon d’empathie.