Article écrit par Alexis Leroy

La vie d’un jeune couple est bouleversée quand le mari devient somnambule et se transforme en quelqu’un d’autre la nuit tombée. Sa femme, submergée par la peur qu’il fasse du mal à leur nouveau-né, ne trouve alors plus le sommeil….

Jason Yu, assistant de Bong Joon-ho ,frappe immédiatement fort avec son premier long métrage déchaîné, Sleep. Nous sommes dans un appartement confortable au milieu de la nuit, et quelqu’un (dans ce cas, l’acteur de Parasite , le regretté Lee Sun-kyun) ronfle doucement dans son lit à côté de sa femme enceinte (excellente Jung Yu-mi). Soudain, il y a un bruit, ou comme un bruit insistant, voire un cri, assez pour sortir Soo-jin de son sommeil et errer avec peur dans l’appartement. C’est matériellement effrayant (un appartement sombre, la nuit, un bruit bizarre, un climat donc angoissant), mais dans le contexte de la sieste bonhomme de Lee, c’est aussi assez amusant.

Et puis Hyun-su (Lee) se redresse, toujours endormi, et prononce les mots que personne ne voudrait entendre dans une telle situation, encore moins sa femme nerveuse : « Quelqu’un est à l’intérieur ». Instantanément, c’est terrifiant. Mais alors que Yu, frénétiquement – ​​et cela ne veut pas dire de façon désordonnée, pas du tout – oscille entre le drôle et l’effrayant, Sleep commence à prendre sa forme très divertissante. Même complètement folle, Soo-jin part à la recherche (pour quoi ? pour qui ?) aux confins de leur appartement, pour découvrir l’inconnu, la vérité, la peur. Et alors que Hyun-su, un homme adorable, un mari dévoué et un futur père ravi, du moins quand il est éveillé, se divise davantage entre lui-même la nuit et le jour, c’est Jung qui devient progressivement l’élément fixe du film. Soo-jin a des idées inamovibles sur le pouvoir du partenariat en couple: une philosophie de cohésion qu’elle a littéralement sculptée et brûlée dans un morceau de bois accroché au mur, et c’est ce qui la motive.

La mise en scène de Jason Yu est astucieuse : en recourant, certes, à l’intégralité de la grammaire du cinéma d’horreur, Yu recourt à la thématique du somnambulisme afin de laisser au spectateur le soin d’interpréter les situations de manière rationnelle ou non. Une tension qui en annonce d’autres, telle cette menace graduellement prégnante qui s’insinue dans l’appartement mais aussi dans le couple. La maîtrise de Jason Yu dans l’utilisation topographique, dans l’alternance comique/terrifique, dans le montage, dans le son, nous donne une impression de perfection, en même temps d’un hommage aux classiques de l’épouvante, et une œuvre représentative de ce cinéma sud-coréen entre deux pôles, deux opposés. Les deux acteurs livrent ici une composition à la hauteur des ambitions de Jason Yu : métamorphoses, émotion, solidité, subtilité du retournement de situation, art du dialogue, le duo compose une symphonie magistrale qui accompagne les mouvements de caméra, les voix, sans effet pesant. Hyun-su reçoit des médicaments, un sac de couchage momie, puis se retrouve littéralement enfermé dans la chambre du couple pour la nuit et, d’une manière ou d’une autre, c’est Soo-jin qui commence à ressembler au fou. Même les éléments les plus frontaux ou évidents (comme la nervosité inhérente à la mise en danger d’une future mère puis d’un bébé très mignon) fonctionnent remarquablement grâce à l’imagination de Yu et à l’interprétation des acteurs. Regarder Soo-jin craquer est incroyablement drôle et profondément effrayant, Jung Yu-mi parvient à la réussite du fonctionnement de cette corde raide entre toutes sortes d’émotions apparemment disparates, trouvant un terrain d’entente intelligent entre chacune d’elles.

Les choses déraillent, de manière quelque peu prévisible, dans le troisième chapitre du film, mais Yu et ses acteurs s’amusent tellement à rassembler toutes les pièces : les bruits, les voisins, les possibilités mystiques et la simple terreur d’être un adulte dans un monde tellement étrange, qu’il est difficile de ne pas continuer à profiter de cette balade. Sleep est assez amusant la première fois, mais une deuxième projection révélera probablement des éléments encore plus variés, différents.

Tandis que Yu, qui a également écrit le scénario de ce film coup de maître, empile quelques éléments évidents, voire des gimmicks (ne vous attachez pas trop au mignon chien du couple ; ne négligez pas les croyances mystiques vantées par la mère de Soo-jin) une grande partie de ce qu’il a mis sur la page se traduit intelligemment à l’écran. Dans une attente étroite, Yu tisse un thriller serré et tendu qui connaît la valeur à la fois de sursauter de peur, de pouffer de rire, et de glousser de plaisir. Se déroulant principalement dans l’appartement du film, qui subit ses propres changements au cours du long métrage, Sleep est un huis-clos réussi, un joyau plaisant quoique claustrophobe, instantanément immersif et en constante évolution. Jason Yu, par ce qui apparaît également comme une satire sur le couple moderne et son appartement modèle, a mérité son prix à Gérardmer, et son écho positif à Cannes.