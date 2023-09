Massacre à la tronçonneuse

Article écrit par Jean-Max Méjean

Carlotta, associée à TF1 Studio, remet l’électricité pour actionner la tronçonneuse et ça fait flipper dans les foyers. Dans une version restauré 4K, dans un coffret ultra-collector, éditions limitée à 4000 exemplaires accompagné de deux Blue-ray et d’un livre de 200 pages, les amateurs de gore et de thriller en auront pour leur argent, 30 euros. Après son remake en 2003 par Marcus Nispel, on n’avait plus de nouvelles du terrifiant film d’horreur de tous les temps que même William Friedkin, très récemment disparu en août, avait qualifié de « film le plus terrifiant jamais vu » ! Le revoici bien rangé dans une boîte hyper-collector due à Robert Sammelin et toujours aussi angoissant, accompagné de 9 heures de suppléments dont, entre autres, le commentaire audio de Tobe Hooper lui-même, de making-off, d’entretiens et d’archives super intéressantes dont les scènes coupées et un bêtisier hilarant et des sports TV et même radio…

Pourtant, Tout commençait bien pour ce sympathique groupe d’amis venus passer un week-end au fin fond du Texas sous un soleil de plomb. Malheureusement, le destin a placé sur leur chemin la plus inquiétante des familles, versée dans le cannibalisme et la violence, emmenée par le roi de la tronçonneuse, le redoutable Leatherface. Le cauchemar peut commencer…

Pour Jean-Baptiste Thoret qui s’y connaît, et pas seulement en gore et horrific, « voir un film de Tobe Hooper, c’est accepter de façon extrême dans les angles morts de notre époque, et parfois de notre enfance, et apprendre que tout ce qu’on enterre finit toujours par refaire surface… » Il est vrai que ce film devenu cultisme n’est pas simplement un divertissement un peu inquiétant, il est un témoin de nombre de nos turpitudes et de nos échecs durant les décennies 60-70, dont l’interminable guerre du Vietnam qui a fait de nombreuses victimes, et ravagé le Grand continent américain peut-être à jamais. Longtemps interdit en France jusqu’en 1982, il a fait la part belle à la concurrence, dont La nuit des morts vivants. Mais le retour de cette tronçonneuse dans nos années 2020, difficiles et souvent tragiques au niveau de la violence, annonce sans doute une adaptation à cette terreur que le film génère et une vague de succès possibles.

Massacre à la tronçonneuse. Tobe Hooper. Coffret ultra-collector, édition limitée, contenant 2 blu-ray, un livre et des suppléments à gogo. Carlotta. 30 euros. Sortie le 19 septembre 2023.

Massacre à la tronçonneuse de Tobe Hooper