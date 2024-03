Article écrit par Alexis Leroy

À Buenos Aires, un malheureux trésorier de banque élabore un plan pour changer sa vie pour toujours. Il vole une somme importante sur son lieu de travail, avec l’intention de ne plus jamais travailler. Après le vol, il rencontre son collègue tout aussi déprimé et le convainc de conserver l’argent pendant qu’il purge sa peine. C’est une conversation étrange autour d’une pizza dans un restaurant local, principalement en plein air. Mais la proposition semble alléchante. Et si vous pouviez voler juste assez d’argent pour vivre sans travailler pour le reste de votre vie ? Ne serait-ce pas mieux que de travailler presque quotidiennement jusqu’à la retraite ou jusqu’à la mort ? Pourquoi travailler pour vivre quand vous pouvez simplement profiter de la vie qui vous a été donnée ?

Où est la liberté / Je n’arrête jamais de penser / Peut-être qu’ils l’ont quelque part / Que nous devrons atteindre « , dit le classique Pappo’s Blues qui apparaît sur leur premier album. L’album comme objet physique et la chanson, plus précisément, comme contrepoint thématique, apparaissent à plusieurs reprises tout au long des trois heures de Los Delicuentes, le film de Rodrigo Moreno.

Avec Daniel Elías et Esteban Bigliardi, l’idée du film est née comme un remake du classique Apenas un delicuente, de Hugo Fregonese (1949), l’un des meilleurs films de l’histoire du cinéma argentin. Et peut-être pour éviter les comparaisons ou les questions typiques sur le sens du retour à un film impeccable, Moreno a décidé de s’éloigner considérablement de cette idée. Le point de départ est similaire, comme l’idée du vol que commet également le protagoniste (qui porte le même nom que celui du film référentiel, Morán), mais ensuite presque tout change.

Son idée n’est pas de s’échapper mais de se rendre. Morán dit que, selon la loi, il s’agit d’un délit passible de six ans de prison et que, s’il se comporte bien, il sera libéré dans trois ans et demi. Le plan? Voler l’argent, le donner à un collègue -Roman-pour qu’il le cache (là, le film commence à s’éloigner de celui de Fregonese) et se rendre. Mais, comme on pouvait s’y attendre, la question n’est pas si simple. Román reste donc sur place pour faire face aux conséquences du vol, et même accusé de complicité. La banque le bombarde d’accusations et surveille chacun de ses mouvements. La sécurité est renforcée à la banque et la vie à l’extérieur commence à ressembler beaucoup plus à la prison que tout ce qu’il avait vécu. Morán ne s’en sort pas beaucoup mieux dans une vraie prison ; il est immédiatement battu pour avoir monopolisé le téléphone. Mais après une conversation enrichissante avec l’un des détenus les plus âgés, Morán s’adapte assez rapidement aux conditions de son incarcération. L’esprit concentré sur son avenir, il peut trouver du réconfort dans sa cellule de prison. Il commence à lire constamment et à adopter une attitude plus calme. Nous apprenons aussi qu’avant son incarcération, Morán a eu un avant-goût de la vie qu’il souhaitait. Il a rencontré une femme à la campagne et a passé des heures à boire, à aimer et à profiter des plaisirs simples de la nature. Dans son esprit, tout ce qu’il a à faire est d’attendre et il pourra retourner dans son paradis rural, en reprenant là où il s’était arrêté.

Le film ira de Morán à Román – le choix des noms n’est pas fortuit, vous verrez qu’il y a une sorte de plaisanterie et d’ effet sosie –, en faisant des allers-retours dans le temps, de Buenos Aires à Cordoue. et ainsi de suite. Mais l’essentiel est qu’à partir de ce moment-là, l’argent lui-même passera au second plan et Moreno s’intéressera davantage à l’étrange dérive émotionnelle de ses personnages, à la manière dont la rupture qu’ils ont faite avec leur vie mobilise et modifie tous leurs projets. En même temps, Moreno, toujours intéressé par le lien entre les dérives individuelles et les conditions sociales, intègre dans Los Delicuentes un thème que, en généralisant, on pourrait définir comme les excès du capitalisme, cette idée de travailler toute sa vie pour survivre.

Cette dérive narrative – dans laquelle jouent pour des rôles importants deux sœurs interprétées par Margarita Molfino et Cecilia Rainero, qui vivent dans une petite ville de Cordoue – amène Los Delicuentes à flirter avec un style où la construction globale du long-métrage, un récit oblique, ses intrigues secondaires démantèlent l’histoire initiale et l’emmènent dans d’autres domaines, avec la manière dont les personnages semblent se confondre avec le monde, avec la nature, avec l’abîme existentiel de leur vie. Moreno donne libre cours à sa cinéphilie non seulement dans les scènes dans lesquelles Román va voir un film de Robert Bresson, mais également dans le type de plans qu’il filme, dans les méthodes de montage et de musicalité, dans le rythme des scènes et même dans l’art. Tout a un parfum de film français des années 60-70.

Œuvre nous interrogeant sur nos rapports au monde, à l’argent, à nos rêves, à nos illusions, Los Delicuentes nous transporte dans des espaces-temps poétiques qui nous emmènent vers une contrée mystérieuse et intense : celle de l’amour.