L’Odyssée d’un sergent (Combo Blu-ray + DVD édité par Elephant Films, sortie le 06/05/25).

Article écrit par Alexis Leroy

Pendant la guerre de Corée, le Sergent Paul Ryker est jugé pour trahison après avoir déserté et rejoint les communistes. Le soldat a beau se justifier en déclarant avoir reçu des ordres pour une mission secrète derrière les lignes ennemies afin de démasquer un traître, personne ne peut en attester, et aucune preuve n’existe pour prouver ses dires. Le tribunal militaire doit trancher : Ryker est-il innocent ou doit-il être exécuté ?

Réalisé en 1963 par Buzz Kulik, L’Odyssée d’un sergent fut initialement un téléfilm diffusé en deux parties dans le cadre de la série Haute tension (Kraft Suspense Theatre). 5 ans après, Lee Marvin acquérant une popularité via le film de Robert Aldrich Les Douze salopards, une version écourtée (nous passons de 120 à 85 minutes) du film de Kulik est distribuée dans les salles. Cette version nous est proposée dans ce combo.

L’Odyssée d’un sergent raconte l’histoire du sergent Paul Ryker, accusé de trahison pendant la guerre de Corée, et des deux procès subséquents. Le film ainsi remanié se limite à un procès aux joutes verbales, dans des décors attendus avec une figuration modeste, à la limite du théâtre filmé, sauf pour quelques scènes en extérieurs et des stock shots. Malgré ces faiblesses, L’Odyssée d’un sergent constitue un bon film de procès lié à la guerre, contenant des scènes efficaces dans les deux courts martiales successives, excellemment interprété, par Lee Marvin, Bradford Dillman (le défenseur et capitaine David Young), et Peter Graves (le procureur et major Whitaker), sans omettre la présence malheureusement fugace de Vera Miles, certainement en raison du nouveau montage. Buzz Kulik, en bon artisan de la télévision (il réalisa des épisodes de Gunsmoke, Matt Helm, et le téléfilm Opération Omega) et de temps en temps pour le cinéma (Le Chasseur, un film sympathique avec Steve McQueen), assure quand même un suspens en s’arrangeant de la modestie de la production de ce film. Un film s’en sortant avec les honneurs.

L’Odyssée d’un sergent – Combo Blu-ray + DVD (Elephant Films, sortie le 06/05/25).

Durée : 85 min. env.

Format audio : Anglais – DTS HD Dual Mono 2.0

Format d’image : 1.85 : 1 1920x1080p Couleur

Sous-titres : Français, Anglais

Nombre de disque : 2

Suppléments : Portrait de Lee Marvin par Eddy Moine – Bande annonce d’époque – Jaquette réversible