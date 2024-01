LES PARIS FILM CRITICS AWARDS DÉVOILENT LEURS NOMINATIONS 2024

Article écrit par Jean-Michel Pignol

Pour la deuxième année consécutive, notre rédacteur Jean-Michel Pignol fera partie des membres de l’académie des Paris Film Critics, un collège de votants constitué de 100 critiques et journalistes professionnels de cinéma et culture basés à Paris (l’académie des Paris Film Critics) a désigné les meilleurs longs-métrages (sortis en salles ou sur des plateformes durant l’année 2023) et talents du cinéma français et international qui seront en compétition lors de la 3eme édition des Paris Film Critics Awards. Créés à l’initiative de Sam Bobino (fondateur & co-président du Festival du Film de La Baule, délégué général de la Semaine du Cinéma Positif à Cannes), les 3e Paris Film Critics Awards seront décernés lors d’une cérémonie qui aura lieu le 4 février prochain à Paris et qui sera présentée par les journalistes et membres de l’académie, Elodie Suigo (France Info) et Kevin Elarbi (Canal+/Le Cercle).

Lors de cette cérémonie, l’académie des Paris Film Critics Awards honorera les membres de l’industrie cinématographique qui ont excellé dans leur domaine, durant l’année précédente, et rendra hommage à deux grandes figures du cinéma international avec le prix d’honneur et le prix pour l’ensemble d’une carrière dont les noms seront dévoilés le soir même.

Parmi les nouveautés cette année, la création de trois nouveaux prix, celui des meilleurs costumes, de la contribution exceptionnelle au cinéma et celui rendant hommage à une institution majeure du cinéma.

À l’image des New York Film Critics Circle Awards, Los Angeles Film Critics Association Awards ou London Critics Film

Awards, les Paris Film Critics Awards récompensent chaque année le meilleur du cinéma mondial.

Voici la liste des nominations :

MEILLEUR FILM



ANATOMIE D’UNE CHUTE /Justine Triet

BABYLON/Damien Chazelle

JE VERRAI TOUJOURS VOS VISAGES /Jeanne Herry

KILLERS OF THE FLOWER MOON/Martin Scorsese

OPPENHEIMER/Christopher Nolan

L’ENLÈVEMENT /Marco Bellocchio

THE FABELMANS / Steven Spielberg

MEILLEUR RÉALISATEUR



CHRISTOPHER NOLAN/Oppenheimer

DAMIEN CHAZELLE /Babylon

JUSTINE TRIET /Anatomie d’une chute

STEVEN SPIELBERG/The Fabelmans

THOMAS CAILLEY/ Le Règne animal

MARCO BELLOCCHIO/ L’Enlèvement

JEANNE HERRY/Je verrai toujours vos visages

MEILLEURE ACTRICE

CATE BLANCHET /Tar

CATHERINE DENEUVE /Bernadette

HAFSIA HERZI/ Le Ravissement

LEA DRUCKER/ L’Été Dernier

LILY GLADSTONE / Killers of the Flower Moon

MARION COTILLARD/ Little Girl Blue

SANDRA HULLER/Anatomie d’une chute

MEILLEUR ACTEUR

ARIEH WORTHALTER/ Le Procès Goldman

BENJAMIN LAVERNHE / L’Abbé Pierre – Une vie de combats

CILLIAN MURPHY/Oppenheimer

KOJI YAKUSHO/Perfect Days

PAUL GIAMATTI/Winter Break

RAPHAËL QUENARD/Yannick

VINCENT LACOSTE / Le Temps d’aimer

MEILLEURE ACTRICE DANS UN SECOND RÔLE

ADÈLE EXARCHOPOULOS /Je verrai toujours vos visages

BLANCHE GARDIN/ Le livre des solutions

DA’VINE JOY RANDOLPH/Winter Break

EMILY BLUNT /Oppenheimer

INDIA HAIR/Rien à Perdre

MICHÈLE WILLIAMS /The Fabelmans

NOÉMIE MERLANT /Tar

MEILLEUR ACTEUR DANS UN SECOND RÔLE

BRAD PITT /Babylon

LOUIS GARREL / Les Trois Mousquetaires: D’Artagnan

RAPHAËL QUENARD/Chien de la Casse

ROBERT DE NIRO/ Killers of the Flower Moon

ROBERT DOWNEY JR./Oppenheimer

ROMAIN DURIS / Le Règne Animal

RYAN GOSLING/Barbie

MEILLEURE RÉVÉLATION FÉMININE

CARRIE CROWLEY/The Quiet Girl

ELLA RUMPF / Le Théorème de Marguerite

KIM HIGELIN/ Le Consentement

MAGALIE LÉPINE-BLONDEAU/ Simple Comme Sylvain

MIA MCKENNA-BRUCE /How To Have Sex

STEPHANE CAILLARD/ Flo

SUZY BEMBA/ Le Retour

MEILLEURE RÉVÉLATION MASCULINE

ARTHUR HARARI/ Le Procès Goldman

DIEGO CALVA/Babylon

GABRIEL LABELLE /The Fabelmans

MILO MACHADO GRANER/Anatomie d’une chute

PAUL KIRCHER/ Le Règne Animal

RAPHAËL QUENARD/Chien de la casse

SAMUEL KIRCHER/ L’Été Dernier

MEILLEUR SCÉNARIO ORIGINAL

ANATOMIE D’UNE CHUTE /Justine Triet, Arthur Harari

BABYLON/Damien Chazelle

JE VERRAI TOUJOURS VOS VISAGES / Jeanne Herry

LE PROCES GOLDMAN/Cédric Khan, Nathalie Herzberg

LE RÈGNE ANIMAL /Thomas Cailley, Pauline Munier

L’INNOCENCE /Yüji Sakamoto

THE FABELMANS / Steven Spielberg, Tony Kushner

MEILLEURE ADAPTATION

KILLERS OF THE FLOWER MOON/ Eric Roth,

Martin Scorsese

LE CONSENTEMENT /Vanessa Fiho, Vanessa Springora,

François Pirot

LES ALGUES VERTES /Pierre Jolivet, Inès Léraud

LES TROIS MOUSQUETAIRES : D’ARTAGNAN/Alexandre

de La Patellière, Mathieu Delaporte

MON CRIME / François Ozon

OPPENHEIMER/Christopher Nolan

THE SON/Christopher Hampton, Florian Zeller

MEILLEURE PHOTOGRAPHIE

ANATOMIE D’UNE CHUTE / Simon Beaufils

BABYLON/ Linus Sandgren

KILLERS OF THE FLOWER MOON/Rodrigo Prieto

LA FEMME DE TCHAÏKOVSKI/Vladislav Opelyants

LE RÈGNE ANIMAL /David Cailley

OPPENHEIMER/Hoyte van Hoytema

THE FABELMANS /Janusz Kaminski

MEILLEUR MONTAGE

ANATOMIE D’UNE CHUTE / Laurent Sénéchal

BABYLON/Tom Cross

KILLERS OF THE FLOWER MOON/Thelma Schoonmaker

LE RÈGNE ANIMAL / Lilian Corbeille

LE LIVRE DES SOLUTIONS / Élise Fievet

OPPENHEIMER/Jennifer Lame

TAR/Monika Willi

MEILLEURE MUSIQUE ORIGINALE

BABYLON/Justin Hurwitz

DISCO BOY/Vitalic

LE GARÇON ET LE HÉRON/Joe Hisaiishi

LE RÈGNE ANIMAL /Andrea Laszlo De Simone

LINDA VEUT DU POULET !/Clément Ducol

OPPENHEIMER/ Ludwig Göransson

THE FABELMANS /John Williams

MEILLEURS DÉCORS

BABYLON/ Florencia Martin

BARBIE / Sarah Greenwood

KILLERS OF THE FLOWER MOON/Jack Fisk

LES TROIS MOUSQUETAIRES :

D’ARTAGNAN/ Stéphane Taillasson

MON CRIME /Jean Rabasse

OPPENHEIMER/Ruth De Jong

THE FABELMANS /Rick Carter

MEILLEURS COSTUMES

BABYLON/Mary Zophres

BARBIE /Jacqueline Durran

KILLERS OF THE FLOWER MOON/Jacqueline West

LA FEMME DE TCHAÏKOVSKI/Dimitri Andreïev

L’ENLÈVEMENT / Sergio Ballo, Daria Calvelli

LES TROIS MOUSQUETAIRES : D’ARTAGNAN/Thierry

Delettre

NAPOLÉON/David Crossman, Janty Yates

MEILLEUR PREMIER FILM

AFTERSUN/Charlotte Wells

BERNADETTE / Léa Domenach

CHIEN DE LA CASSE /Jean-Baptiste Durand

HOW TO HAVE SEX/Molly Manning Walker

LE RAVISSEMENT /Iris Kaltenback

RIEN À PERDRE /Delphine Deloget

VINCENT DOIT MOURIR/ Stéphan Castang

MEILLEUR FILM D’ANIMATION

INTERDIT AUX CHIENS ET AUX ITALIENS /Alain Ughetto

LE GARÇON ET LE HÉRON/Hayao Miyazaki

LINDA VEUT DU POULET !/Chiara Malta, Sébastien

Laudenbach

MARS EXPRESS /Jérémie Périn

MON AMI ROBOT /Pablo Berger

SPIDER MAN: ACROSS THE SPIDER-VERSE /Joaquim Dos

Santos, Kemp Powers, Justin K. Thompson

SUZUME /Makoto Shinkai

MEILLEUR DOCUMENTAIRE

LA RIVIÈRE /Dominique Marchais

LES FILLES D’OLFA/ Kaouther Ben Hania

LITTLE GIRL BLUE /Mona Achache

NOTRE CORPS /Claire Simon

SUR L’ADAMANT /Nicolas Philibert

TOUTE LA BEAUTÉ ET LE SANG VERSÉ / Laura Poitras

VOYAGE AU PÔLE SUD/ Luc Jacquet

MEILLEURE SÉRIE (ou Mini-Série)

D’ARGENT ET DE SANG/Xavier Giannoli

LA NUIT OU LAURIER GAUDREAULT S’EST RÉVEILLÉ /Xavier

Dolan

POLAR PARK /Gérald Hustache-Mathieu

SAMBRE /Alice Géraud, Marc Herpoux

SUCCESSION/Jesse Armstrong

TAPIE /Tristan Séguéla, Olivier Demangel

TOUT VA BIEN/Camille de Castelnau