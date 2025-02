Article écrit par Alexis Leroy

Une adolescente pétillante s’entraîne dur avec ses camarades afin de préparer le 60ème anniversaire de son école de danse. Orpheline et menacée d’expulsion, elle tente de maintenir le cap dans un monde aussi exigeant que celui de la danse. It’s Okay!, premier film de Kim Hye-young, est un film sur le passage à l’âge adulte centré sur les tribulations d’In-young (Lee Re), qui, par un cruel coup du sort, perd sa mère lors d’une représentation triomphale d’une danse traditionnelle à l’éventail par la Séoul International Arts Company. Alors que le rythme des tambours atteint son paroxysme, des coupes transversales capturent le moment de la mort de la mère, la musique créant une continuité entre deux espaces disparates, créant une opposition binaire entre la vie et la mort et la joie et la tragédie. Ce moment crucial de bonheur tempéré par la tristesse constitue la structure organisatrice du récit qui s’ensuit sur l’amitié et la rivalité féminines, qui se termine par une solidarité féminine à travers les générations.

In-young trouve un refuge inattendu, face aux rivalités amères de la compagnie de danse, et aux attentions et intentions négatives des services sociaux, en se retrouvant dans le luxueux appartement de Seol-ah (Jin Seo-yeon), la nouvelle directrice artistique de la Seoul International Arts Company, qui prend pitié de l’adolescente orpheline de mère, ressentant alors une affinité avec l’orpheline. Les hommes ont finalement peu de place dans cette fable féministe, à l’exception du pharmacien Dong-wook (Son Suk-ku), ou de son amid’école, Do-yoon (Lee Jung-ha), qui adoptent des rôles paternels envers la protagoniste. Tous deux apportent à In-young réconfort et empathie après la disparition prématurée de sa mère, Dong-wook devenant le père qu’elle n’a jamais eu. Cependant, ces deux personnages trouveront difficilement leurs places dans la vie de la jeune femme, face à sa reconstruction familiale avec Seol-ah.

It’s Okay! s’intéresse aussi aux liens entre filles, où la rivalité amère pour être la meilleure provoque des conflits, montrant à quelle vitesse les amitiés peuvent être brisées, tout en commentant la prévalence du harcèlement dans les écoles sud-coréennes, harcèlement infligé à la fois par les autres filles de la compagnie de danse et par sa directrice artistique rigide, Seol-ah, avec ses règles et règlements exigeants. Le traumatisme de l’enfance et de l’école de la directrice trouve un miroir dans celui d’In-young, les traumas du passé se prolongeant dans ceux du présent. L’appartement de Seol-ah semble merveilleux mais aseptisé, le réfrigérateur vide de tout sauf de boissons nutritionnelles verts comme substituts de repas et de convivialité initiale. Finalement, l’exubérance juvénile d’In-young transformera la vie de Seol-ah, émotionnellement bloquée, dont l’obsession de la perfection se reflète à la fois dans son travail et dans sa vie personnelle. Tout comme la rivalité entre les filles pour la place centrale lors du spectacle de fin d’année se dissipe une fois que les danseuses cessent de se faire concurrence, Seol-ah se retrouve capable d’accepter les aléas et l’incertitude de la vie, et d’accepter alors la présence de la joie à travers les relations avec les autres, devenant ainsi la « mère » d’In-young. Son appartement blanc et sans âme, qui n’est troublé que par le vert terreux des boissons nutritives dont elle se nourrit, devient encombré et ainsi vivant, avec le réfrigérateur et les placards remplis de nourriture plus tangible.

Le quotidien de la vie d’In-young, son travail, ses études et sa danse, est subtilement contrebalancé par des séquences fantastiques dont le contenu spectaculaire et souvent étrange, qui tissent une riche tapisserie gothique marquée par la douleur et le traumatisme, souligne la coexistence du bonheur et de la tristesse qui structure le film. Dans ces scènes, le réalisateur fait référence à d’autres histoires de danses et de subjectivité féminine, notamment Les Chaussons rouges de Hans Christian Andersen (la danseuse Karen, qui ne peut s’arrêter de danser jusqu’à ce que ses pieds soient coupés et même alors, continue de le faire avec ses nouveaux pieds en bois) et Les Grandes Espérances de Charles Dickens (la vieille fille qui vit seule, attendant un mariage qui n’aura jamais lieu, consumée par les souvenirs du passé).

It’s Okay! est une célébration vibrante de la persistance de la mémoire et de l’importance des liens avec les autres. La cinématographie est exceptionnelle, peignant une riche toile de solidarité féminine à travers la performance corporelle et l’identité haptique. L’objectif de la caméra sculpte le temps et l’espace pour fournir un commentaire sur la soumission féminine, à travers la juxtaposition entre le quotidien (école, travail, maison) et le spectaculaire (les séquences fantastiques et de danse) ainsi qu’un mécanisme de dépassement de l’oppression sociale telle qu’elle est marquée sur et à travers le corps féminin. Le casting est exceptionnel, de Lee Re, qui a joué l’enfant traumatisée dans Hope (Lee Joon-ik, 2013), à Jin Seo-yeon, dans le rôle de Seol-ah, également excellente dans sa représentation nuancée d’une femme professionnelle dont la vie est stérile et stérile, jusqu’à sa rencontre avec l’adolescente traumatisée mais vive, In-young.

It’s Okay, par sa richesse photographique, son histoire émouvante ancrée dans un réalisme alternant avec une subjectivité fougueuse, ses registres variés, son interprétation d’excellente tenue, dépasse les cadres d’un feel good movie pour atteindre l’esprit et les cœurs des spectateurs avec une subtilité d’exception. Un film engagé et engageant.