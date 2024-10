Article écrit par Hugo Dervisoglou

En 12 années d’existence, le festival War On Screen, à Châlons-En-Champagne, est devenu un rendez-vous important pour ceux qui souhaitent réfléchir le sujet du conflit, quel qu’il soit, sur grand écran. Pourvu d’une programmation de films variés, aussi bien dans le fond que dans la forme, anciens comme récents et provenant des quatre coins du monde, avec des invités prestigieux (cette année, est accueilli, entre autres, Costa Gavras), le festival offre un panorama intéressant pour amener la réflexion sur un sujet qui, fort malheureusement, en cette fin 2024, entre guerres, tensions politiques, religieuses et communautaires, est d’une brûlante actualité.

Sous la forme d’un journal de suivi, au jour le jour, ilétaitunefoislecinéma fera le compte rendu des trois journées passées au festival, de jeudi à samedi ; la durée complète de l’événement, elle, s’étale du 7 au 13 octobre. Nous proposerons une revue des films et débats observés, ainsi que certaines réflexions et idées amenées par ce parcours. Nous invitons nos lecteurs à se pencher sur ce sujet difficile, pour ainsi mieux appréhender notre présent et envisager l’avenir avec, peut-être et malgré tout, un peu plus de sérénité et d’espoir.

Le lecteur intéressé trouvera, en suivant ce lien, le site de War on screen : https://waronscreen.com/fr