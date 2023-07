Article écrit par Jean-Max Méjean

Les petits riens de la vie

Voici le trentième film du réalisateur le plus prolifique et le plus en vogue de l’Asie orientale. Son art est maintenant à son apogée et De nos jours est un pur délice à la manière de différents haïkus qui traiteraient de la vie, de son mystère, de l’alcool et de la poésie entre autres. Après des études à l’Université de Chungang puis aux États-Unis, il fait ses débuts de réalisateur à la télévision avant de tourner, en 1996, son premier film pour le cinéma, Le Jour où le cochon est tombé dans le puits (Tigre d’or au festival de Rotterdam). L’illusion de la familiarité côtoie, dans ses films d’une grande sophistication, la sensation du réalisme le plus précis allié à une approche conceptuelle du récit et du temps cinématographique. On a pu dire et écrire que Hong Sangsoo fait preuve d’authenticité et d’une sorte d’intellectualisme extrêmement fertile. Ici, la vie palpite à même une description presque impressionniste de la vie de tous les jours : un chat disparaît puis est retrouvé, une jeune fille veut devenir comédienne, un poète solitaire est interviewé, une guitare est offerte. Tout dans ce film contemplatif semble presque inutile et vain, comme des mots qu’un poète écrirait sur une feuille avant que le vent ne l’emporte, mais c’est cette vanité qui fait tout le sel de ce film à l’image de notre vie infime, inutile mais précieuse et unique à la fois.

Contemplation et action

Actuellement, le réalisateur souffre des yeux et sa vue s’en ressent. C’est un handicap pour un cinéaste certes même si cela ne se voit pas dans ce dernier film qui est né de la contemplation des deux acteurs qui l’ont inspiré pour cette mise en scène à la fois contemplative et réaliste. « J’ai toujours entretenu cette envie de faire des films, déclare-t-il dans le dossier de presse. Pour celui-ci, c’est parti de mes deux acteurs, Ki Joobong et Kim Minhee. Je ne saurais pas dire consciemment pourquoi mais je les ai choisis dès le départ. Ce fut d’abord M. Ki qui m’a envoyé une photo de lui que j’ai conservée sur mon téléphone portable. Puis, plus tard, j’ai pris une photo de Kim Minhee et les deux se sont retrouvés l’une après l’autre dans la galerie de mon téléphone. Ils étaient tous les deux habillés en blanc, c’est peut-être ça le point de départ du film. »

Genèse d’un film

Comment naît un film, comment déjà l’idée vient-elle à l’esprit du cinéaste ? C’est cette question que pose le film qui semble couler de source quand on le voit et qui reste pourtant présent à l’esprit comme un poème très longtemps après qu’on a quitté la salle de projection. Qu’est-ce que la vie ? Qu’est-ce que le cinéma ? Et la poésie et la musique ? Le tout orchestré autour de bouteilles de soju (le plus vieil alcool du monde) pour un poète qui ne devrait plus boire d’alcool et du jeu « pierre feuille ciseau » qu’on n’a jamais si bien mis en scène. C’est certain qu’on n’oubliera pas facilement De nos jours et sa beauté calme et faussement sereine, notamment la scène finale sur le balcon qui donne sur un paysage urbain pas particulièrement pittoresque mais qui entre fortement dans notre âme et notre imaginaire. Un des plus beaux films de Hong Sangsoo, d’autant qu’il est crédité plusieurs fois dans la générique : scénario, photo, montage, réalisation et… musique.