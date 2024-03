Article écrit par Alexis Leroy

Sasha est une jeune vampire avec un grave problème : elle est trop humaniste pour mordre ! Lorsque ses parents, exaspérés, décident de lui couper les vivres, sa survie est menacée. Heureusement pour elle, Sasha fait la rencontre de Paul, un adolescent solitaire aux comportements suicidaires qui consent à lui offrir sa vie. Ce qui devait être un échange de bons procédés se transforme alors en épopée nocturne durant laquelle les deux nouveaux amis chercheront à réaliser les dernières volontés de Paul avant le lever du soleil.

La légende des vampires invincibles connaît l’une de ses plus étonnantes résurrections cinématographiques avec ce premier long-métrage d’Ariane Louis-Seize, dont le (trop) court Wild Skin (2016) avait requis notre attention amusée et surprise. Vampire humaniste cherche suicidaire consentant offre une belle vitrine pour le charisme sorcier de la star Sara Montpetit qui, après avoir incarné l’objet mélancolique d’un premier coup de cœur dans le formidable Falcon Lake de Charlotte Le Bon, semble bien décidée à occuper une place de choix parmi ces personnages d’adolescents lugubres pénétrant dans l’âge adulte où le sexe et la mort s’entremêlent. Seulement ici, en tant que Sasha, vampire de 62 ans qui se présente comme une adolescente de 15 ans, elle est non seulement obsédée par la mort, mais aussi par sa condition de morte-vivante.

Sasha a toujours été différente de ses parents allègrement suceurs de sang. Le jour de son anniversaire, la petite Sasha (Lilas-Rose Cantin) est divertie par un clown festif, mais se comporte autrement lorsqu’il devient clair que l’homme à la perruque et au nez rouge est là pour offrir à la fois un dîner et un spectacle. Alors que le reste de sa famille a hâte de dévorer le pauvre clown, Sasha refuse de se nourrir. Ainsi, quelques rendez-vous chez le médecin plus tard, nous apprenons que, alors que la vue d’humains mourant devrait déclencher la faim chez les vampires « normaux », Sasha éprouve plutôt de la compassion. Notre jeune vampire est si empathique que la simple vue de sa famille se nourrissant du clown lui a laissé un syndrome de stress post-traumatique et des pensées obsessionnelles. La mère de Sasha pense qu’ils devraient essayer de la rendre indépendante le plus tôt possible, mais son père pense qu’ils ne devraient pas la forcer tant qu’elle n’est pas prête.

Quelques années plus tard, Sasha (Sara Montpetit) n’a jamais développé de crocs et survit grâce aux largesses de son père adoré (Steve LaPlante) et de sa mère moins indulgente (Sophie Cadieux). Ils remplissent le réfrigérateur de sacs de sang drainé de leurs victimes, que Sara aspire comme un jus de fruit pour teenagers. La nuit, elle se morfond dans Montréal, qui devient à ses yeux une sorte de monde mental version Buffy ou Charmed où les gens ordinaires ignorent ostensiblement la menace des morts-vivants, mais ne semblent pas terriblement surpris lorsqu’ils la rencontrent. Lors d’une de ses reconnaissances nocturnes, elle aperçoit Paul (Félix-Antoine Bénard) perché sur le toit du bowling où il travaille, regardant le vide pour sauter. Paul est un lycéen troublé et sensible dont la mère aimante mais distraite ignore qu’il est la cible d’intimidation quotidienne. Et même si, ce soir-là, il décide de descendre du toit pour un long chemin, il a l’air de quelqu’un qui reporte ce saut. Sasha est intriguée. La fois suivante, lorsqu’elle le voit, il la voit aussi et semble suffisamment surpris pour se heurter à un mur, faisant couler du sang. Sasha sent alors ses crocs percer ses gencives et s’enfuit. Découvrant qu’elle est désormais équipée pour commettre son propre meurtre, ses parents lui ont coupé l’approvisionnement en sang, envoyant Sasha vivre avec sa cousine Denise (Noémie O’Farrell), une rousse hargneuse. Mais le lien que Sasha et Paul ont forgé suggère une issue différente, plus souhaitable, seulement si les sentiments ne font pas obstacle. Lorsque Sasha offre à Paul, victime consentante, un sursis d’une dernière nuit, pour passer ensemble à venger tous les torts causés à son encontre, il est clair qu’elle cherche un moyen de reporter l’acte. Parce qu’elle l’apprécie.

Dès le début, le film se concentre donc sur Sasha, et ses paysages visuels (merci Shawn Pavlin) et sonores (merci Ryan Strauss et Rachel Tremblay Saint-Yves) changent au fur et à mesure de son évolution. S’il débute sur une ambiance gothique un peu joyeuse qui rappelle La Famille Addams , voire Dark Shadows ou The Monsters, il se transforme vite en film noir alors qu’une partition jazzy nous accompagne dans un monde stylé d’enseignes lumineuses qui s’animent la nuit. Mais ensuite, Sasha rencontre Paul et commence à avoir de l’espoir, et l’ambiance du film évolue, cette fois avec une musique disco optimiste et des transitions plus rapides. Néanmoins, le film ne perd jamais sa charmante originalité, tels ces tourbillons de pâtisserie qui vous hypnotisent lorsqu’ils reposent sur des tourne-disques.

Ce qui nous amène au principe génial de Vampire Humaniste : même si Sasha est une vampire et que sa vie n’a rien d’ordinaire, Ariane Louis-Seize et la co-scénariste Christine Doyon la traitent comme n’importe quel autre adolescent. Peu importe qu’il s’agisse de sang et de meurtres : au fond, Sasha n’est qu’une jeune fille parmi d’autres qui essaie de rester fidèle à elle-même et de convaincre ses parents de l’accepter telle qu’elle est. Au fur et à mesure que nous la suivons dans son voyage, le sang devient une métaphore de l’identité et de la féminité, et le véritable problème vient des contradictions qui la définissent. D’un côté, Sasha est un vampire, et tuer des humains pour subvenir à ses besoins est dans sa nature ; d’un autre côté, elle a des principes moraux forts qui sont tout aussi importants pour faire d’elle ce qu’elle est. Lorsqu’elle rencontre Paul, un monde de possibilités s’ouvre : peut-être que les deux traits qui la définissent ne doivent pas nécessairement s’opposer, puisque Paul veut réellement mourir. Mais les choses ne sont pas si faciles, car notre vampire humaniste est conscient de la valeur de la vie, même si Paul ne l’est quant à lui, pas. Cela donne à Vampire humaniste cherche suicidaire consentant le potentiel d’être un film philosophiquement intrigant. Nous découvrons aussi dans ce long-métrage des allusions sur les rôles et fonctions de genre, comme une scène géniale où, après avoir découvert que leur fille ne sera pas capable de subvenir à ses besoins pendant un certain temps, la mère de Sasha dit à son mari qu’elle « ne chassera pas toute la famille pour les 200 prochaines années », et ce dernier précise qu’il « y est allé lundi ! ». Ces dialogues astucieux sont disséminés tout au long du film qui aborde avec subtilité les thèmes de l’identité, de la croissance, de la vie et de la mort.

Ariane Louis-Seize et le directeur de la photographie Shawn Pavlin enracinent, certes, dans un premier temps, la majorité de l’histoire dans la réalité quotidienne et urbaine, mais en l’élevant ensuite à des hauteurs cinématographiquement métaphoriques avec de beaux objectifs (par exemple dans une séquence où le bowling devient lieu d’une rêverie romantique sous des lumières violette). L’aspect réaliste initial contraste ainsi avec ces scènes se déroulant dans le monde visuellement rehaussé et subtilement anachronique des vampires, où une palette de couleurs chaudes des années 70 et une coiffure et un maquillage démodés suggèrent que les vampires ont du mal à suivre les tendances humaines. Au fur et à mesure que Sasha et Paul s’aiment l’un l’autre, le ton devient parfois très attachant, même s’il manque le côté morbide de la première moitié. Avec des nuances de contes de vampires classiques et modernes, Vampire humaniste cherchant suicidaire consentant offre une vision entièrement nouvelle du film vampirique pour adolescents dans l’âme proposant également la lecture d’une comédie romantique charmante. Au final, Vampire humaniste cherche suicidaire consentant est une œuvre bigarrée que vous apprécierez certainement en raison de sa cinématographie époustouflante et immersive et d’une performance fantastique de Sara Montpetit . Satire agréable, apologue et allégorie variés sur le genre, le sang, l’amitié, l’amour, mais aussi l’alimentation et les rapports familiaux, Vampire humaniste cherche suicidaire consentant ne vous laissera pas sur votre faim.