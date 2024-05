Transgression (2000)/Fallo (2003) (Combos DVD/Bluray chez Sidonis/Calysta parus le 07/05).

Article écrit par Alexis Leroy

Transgression est sorti en Italie sous le titre Tra(sgre)dire : un composé des verbes trasgredire (transgresser) et tradire (trahir). Ce long-métrage signé Tinto Brass constitue en quelque sorte une reprise du précédent film de Brass, Così fan tutte, dans lequel Diana pimente sa vie amoureuse avec son mari Paolo en lui racontant ses relations coquines avec d’autres hommes. Transgression se concentre également sur la manière dont le désir peut être provoqué par la jalousie. Le film a une structure intéressante, avec des récits doubles qui finissent par se rejoindre : la coquette étudiante vénitienne Carla (Yuliya Mayarchuk) vit, travaille et étudie à Londres tandis que son petit ami Matteo (Jarno Berardi) étudie à Venise avec son ami Luca (Vittorio Attene). La jalousie de Matteo est provoquée par Luca, qui affirme que 98 pour cent des femmes trompent leur partenaire pendant leurs vacances. Pendant ce temps, à Londres, Carla souhaite louer un appartement, anticipant l’arrivée de Matteo. L’agent immobilier Moira (Francesca Nunzi) fait des avances sexuelles à Carla, lui déclarant son amour. Lorsque Carla raconte innocemment à Matteo le désir de Moira pour elle, Matteo se met de plus en plus en colère. Il refuse de rendre visite à Carla à Londres, bien qu’il se rétracte plus tard, se présentant à la porte de son nouvel appartement pour trouver une Moira nue. Matteo et Carla tournent autour l’un de l’autre, jusqu’à ce qu’une rencontre fortuite avec un voyeur à Hyde Park, un cocu d’âge moyen qui aime regarder sa jolie femme partager des aventures sexuelles avec des jeunes hommes, encourage Matteo à prendre conscience de l’ampleur de sa jalousie sexuelle, ce qui va exacerber son désir pour Carla. Le couple se réunit, Matteo disant à Carla : « Les soupçons valent mieux que la vérité, après tout. Vos mensonges révèlent votre désir plus que n’importe quelle confession. Promets-moi que tu me mentiras toujours. Le film commence et s’ouvre dans un parc censé représenter Hyde Park. Brass filme ces scènes d’une manière très particulière : un policier anglais typique, cadré en gros plan avec un effet d’iris, posant la question : « Qui commande ? « Ce plan revient à la fin du film lorsque, après avoir été réunis, Matteo et Carla se retrouvent confrontés au même policier, qui pose la même question en les voyant laisser tomber un morceau de papier. Une question qui devient la problématique du film.

Transgression est essentiellement un récit dialectique sur les relations entre hommes et femmes et, plus intimement, de l’équilibre des pouvoirs au sein des relations domestiques. La découverte par Matteo de la manière dont son envie sexuelle provoque le désir le transporte à travers un souvenir de ses années d’adolescence, au cours desquelles il a eu une relation sexuelle avec une femme plus âgée, déclarée « pute » par la jeunesse locale, tout en étant observée subrepticement par le mari de la femme. Ces sentiments sont renforcés par certains graffitis qu’il a observés près de la maison de Carla, à son retour avant de se rendre à Londres. (Carla lui demande d’apporter des vêtements et son exemplaire de « L’interprétation des rêves » de Freud, son livre préféré : « Même si l’interprétation parle toujours de sexe, ce livre me manque vraiment », lui dit-elle.) Ce graffiti déclare : « L’idée que tu me trompes me rend fou de jalousie, et la jalousie me rend fou de désir ». Matteo et Carla connaissent tous deux des personnages qui tentent de les éduquer sur les relations sexuelles entre hommes et femmes : Luca et Moira sont à bien des égards des personnages « jumeaux », leurs actions et leurs dialogues se reflètent. Alors qu’elle tente de séduire Carla, Moira lui dit que « les hommes n’ont aucune idée de ce que veulent les femmes […] Ils ne pensent qu’à eux-mêmes ». (Moira tâtonne alors Carla en déclarant : « Tu es toute mouillée, comme ta ville natale. ») Pendant ce temps, à Venise, Luca – dont le donjuanisme exagéré peut ou non masquer son désir homosexuel pour Matteo – évoque l’infidélité de la petite amie de Paolo. Luca demande à Matteo s’il se masturbe en pensant à Carla en train de coucher avec un Anglais ; il nargue Matteo : « Tu crois qu’on peut passer un mois sans baiser », provoque-t-il son ami. « Pour les femmes, c’est différent », proteste Matteo, « les émotions sont plus importantes. « C’est nul », intervient Luca. Plus tard, en flash-back, Matteo se souvient d’un incident au cours duquel lui, Carla, Luca et un étudiant français nommé Bernard (Mauro Lorenz) ont visité un cinéma ensemble. Alors qu’ils rentraient chez eux dans les rues nocturnes de Venise enveloppées de brume, ils réfléchissaient au thème de l’infidélité, Luca leur disant que « la trahison doit être considérée comme un acte d’amour ». C’est la potion magique qui réveille les gens endormis depuis trop longtemps. À travers les personnages de Moira et Luca et leurs relations avec Carla et Matteo, le film développe un récit presque didactique des relations dialectiques entre hommes et femmes, et entre les perceptions respectives des comportements « masculins » et « féminins ».

Film finalement très élaboré, bénéficiant d’une photographie, d’un montage, et de subtiles utilisations des décors, Transgression nous invite à une exploration des corps et de notre inconscient.

Film en six épisodes, Fallo nous convie à des contes licencieux dignes de l’Arétin, de Boccace, ou des Contemporaines de Restif de La Bretonne, selon le regard et la relecture du maestro Tinto. Venus Cinzia, en vacances avec son mari à Casablanca, entraîne une jeune marocaine dans un amusant « ménage à trois » ; Montage alternatif : la femme d’un animateur de télé se venge de son mari, qui la trompe avec une ambitieuse, séduisant le mari de cette dernière ; la plantureuse Katarina répond volontiers, à l’instigation de son petit ami Ciro, aux « avances » de Berta ;: Raffaella trompe son mari jaloux ; la sensualité d’Anna est confiée aux pervers Mme Helen et M. Noel ; Rosy, prof vénitienne frivole et espiègle se révèle bien plus effrontée que son mari maladroit.

« Fallo » est à la fois l’impératif du verbe « fare » (faire), l’infraction à une règle et le nom de l’organe sexuel masculin (phallus). En réalité, le film est avant tout l’affirmation de la souveraineté féminine dans le sens où si l’homme détient le symbole biologique du pouvoir, c’est la femme qui a la main non seulement sur le symbole, mais sur le pouvoir lui-même. Tinto Brass, par la polysémie du titre, prouve une fois de plus qu’il est un maître largement incompris de l’érotisme psychologique qui aime les courbes, la texture, l’éclat réfractif, la texture souple, le tonus musculaire et l’énergie mystérieuse qui se trouve entre les deux moitiés du postérieur féminin – des courbures obsédantes du besoin qui symbolisent la relation inséparable entre l’homme et la femme, et l’attrait mystique des temps immémoriaux qui sépare l’espèce humaine des mammifères inférieurs en tant que créatures nobles pleines d’esprit et d’actes des plus admirables. Fallo est un Brass d’une humeur exceptionnellement ludique, régressive et parfois puérile, et bien que sa clarification principale soit vraie pour l’essentiel – les hommes du film conservent souvent leur « pouvoir » jusqu’à ce que les femmes montrent leur propre puissance – les six histoires sur la jalousie sont des vignettes softcore amusantes.

Brass s’assure que chaque historiette offre les mêmes clichés maniaques et obsessionnels. Lorsque la nudité et les fixations spécifiques du corps sont omniprésentes dans un film, il existe un niveau de désensibilisation qui se produit chez la plupart des spectateurs, et ce qui parvient à nous surprendre à mesure que nous progressons ici dans chaque épisode, c’est la mise en scène complexe utilisée par Brass pour rendre chaque plan connecté aux autres. Le lit en fer forgé du premier conte sur le voyeurisme a les courbes délibérées du dos, le décor quasi Art Nouveau façonne les portes et les fenêtres comme des phallus gras, et les objets lointains en arrière-plan offrent un spectacle coloré et cocasse. L’exemple le plus insensé se produit lors d’une présentation de diapositives dans la cinquième histoire : l’un des hommes s’éloigne du projecteur, laissant une table blanche pyramidale supportant le projecteur phallique vacillant. Deux femmes entrent, l’invitée s’asseyant sur le canapé. Alors que ses jambes forment un triangle, il est clair que les deux chaises imposantes dans le cadre constituent des jambes symboliques, le canapé en constitue le centre, les rideaux roses noués en bas recouvrent les deux fenêtres suggèrent des seins, et l’ombre centrale d’une lampe de table est un autre symbole phallique. Une séance de diapositives contribue à réifier davantage les personnages présents dans ce lieu.

Brass travaille avec un budget limité, mais, tout à son honneur, il sait comment planifier son film et donner à chaque scène une valeur importante et une puissance thématique en organisant soigneusement sa composition savante des décors et des cadres. Les mouvements de caméra de Fallo sont plus fluides et compétents que certains de films antérieurs , et comme dans Lola la frivole , Brass stylise à l’excès l’utilisation de couleurs primaires et pastel : dans la scène d’ouverture du petit-déjeuner dans un des épisodes entre un couple célébrant leur septième anniversaire de mariage au Maroc, le couple porte du blanc, des murs et des meubles d’un bleu primaire dominent la pièce, et les personnages boivent de brillants verres d’un jus d’orange vraisemblablement frais à base d’oranges sanguines fluo.

Le goût de Brass pour la musique rendue burlesque entre également en jeu tout au long du film. Une musique de cirque accueille le spectateur et lui annonce clairement qu’ici tout est factice (y compris les sexes en latex) et qu’il ne faut pas trop prendre au sérieux ce divertissement dépenaillé ; une série de yodels s’entend dans la troisième histoire du film où un couple allemand est présent : la dominatrice et son mari au collier « Wunderbar » s’installent dans une chambre dans les Alpes suisses. Même si le réalisateur est souvent vu dans des apparitions en train de fumer un énorme cigare – dans le sixième épisode, Tinto incarne un voyeur qui se fait plaisir en face d’un couple occupé en vacances à Londres ; il transfère même ce symbole de pouvoir enflammé à une femme assise dans un bar dans le quatrième épisode sur la jalousie ; peut-être un rappel subtil du pouvoir que Brass estime que les femmes ont toujours possédé sur les hommes.

En six tableaux qui renouent avec la grande tradition italienne des films à sketches, Tinto Brass nous offre un petit tour du monde de lieux où les hommes s’avèrent finalement passifs et manipulables. Une satire coquine, pleine de surprises.

TRANSGRESSION – COMBO DVD / BLU-RAY

Un film de Tinto Brass – 1999 Sortie le 7 mai 2024 Couleur : Couleur Format : Ratio 16/9 – 1.77 Audio : VO italienne- Sous titre français – Français Durée : 86mn Support : Combo DVD/Blu-ray Bonus : Présentation du film par Jean-François Rauger (Directeur de la cinémathèque française).

FALLO ! – COMBO DVD / BLU-RAY

Un film de Tinto Brass – 2003 Sortie le 7 mai 2024 Classé : 16 ans et plus Couleur : Couleur Format : 16/9 – 1.66 Audio : VO anglaise – VF – Sous-titres français Durée : 120mn Support : Combo DVD/Blu-ray Bonus : Présentation du film par Jean-François Rauger (Directeur de la cinémathèque française)