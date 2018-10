Article écrit par Justin Kwedi

Avec une filmographie officielle se résumant à seulement sept films, l’empreinte de Sergio Leone demeure immense. Le premier élément qui frappe chez le cinéaste est son iconoclasme. Il démarre sa carrière en déconstruisant avec truculence le péplum dans Le Colosse de Rhodes (1961) avant de révolutionner le western. Le jeune spectateur fut ainsi frappé par la violence, la truculence latine et la manière d’iconiser par le gimmick formel et sonore des personnages et situations archétypaux du genre, notamment dans la trilogie de l’Homme sans nom : Pour une poignée de dollars (1964), Et pour quelques dollars de plus (1965) et Le Bon, la Brute et le truand (1966). A l’image d’un de ses plus fervents disciples Quentin Tarantino, cet iconoclasme passe par une compréhension et un fétichisme des codes cinématographiques (l’inspiration du western et du cinéma américain au sens large qui se ressent pleinement sous les outrances, le hiératisme du cinéma japonais) brillamment décalés pour donner une formule unique et personnelle. Cela inspirera une certaine méfiance critique avant que cette approche ne révèle – même si cela pointait en filigrane dans la trilogie – une émotion à fleur de peau qui ne se déploie pleinement que dans l’emphase narrative et esthétique.

La rigueur historique se révèle constamment sous l’excès, et la grandiloquence se marie à l’intimisme dans les adieux de Leone aussi bien à un Ouest mi-réel mi-fantasmé qu’à son genre cinématographique de prédilection dans Il était une fois dans l’Ouest (1968). C’est également une vision du monde rattachée à l’humain, à l’amitié plutôt qu’à l’idéologie qui magnifie Il était une fois la révolution (1971). Tous ces éléments atteindront une forme de perfection et d’épure dans l’apothéose et la conclusion que constitue Il était une fois en Amérique (1984). Sergio Leone se révéla comme un génie par la forme ludique, picaresque et opératique, cette outrance servant une mise à nu poignante qui lui fit atteindre définitivement la grandeur.

