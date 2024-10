Retour sur le Festival War on Screen

Article écrit par Hugo Dervisoglou

Préparation rapide ce matin pour me rendre à la Comete, chef lieu du festival, après avoir rendu les clefs de l’hôtel. Là, tout est assez calme et silencieux, il faut dire que le festival touche au but et que tout le monde fatigue. Les dégâts sur la ligne de train de Châlon sont tels, à cause des intempéries, que je dois prendre un transport jusqu’à Reims avec quatre collègues pour prendre le train et retourner à Paris. Dans ce transport aussi, tout le monde est silencieux et heureux de retrouver un peu de calme. Il y aurait encore eu beaucoup à voir et donc à dire, et je n’ai pas pu regarder de très nombreux films, aussi alléchants qu’intrigants. Ce sera pour la prochaine fois…

Ce fut une belle expérience pour ma part, que la couverture de ce festival. Un festival de qualité, tant par sa programmation , ses locaux et, surtout, le professionnalisme de ses équipes, qui ont bataillé pour accueillir le mieux possibler aussi bien les journalistes que les festivaliers. Bien qu’échaudé au deuxième jour, je retiens surtout les émotions, les réflexions et la passion commune de l’ensemble des participants. Je conseille donc à nouveau ce festival qui, je l’espère, perdurera sous cette forme.

La cérémonie de remise des Prix s’est tenue ce dimanche 13 octobre. Découvrez le Palmarès de la 12e édition :

COMPÉTITION LONGS MÉTRAGES

Grand Prix du Jury International doté de 10 000€ par le festival pour une aide à la distribution

THE VILLAGE NEXT TO PARADISE

de Mo Harawe

Autriche, France, Allemagne, Somalie |2024 | Fiction | 132’

Mention Spéciale du Jury International

doté de 2000€ par le festival pour une aide à la distribution

INTERCEPTÉS [INTERCEPTED] de Oksana Karpovych

Ukraine, Canada, France | 2024 | Documentaire | 93’

Collection documentaire « Generation Ukraine » / ARTE

Le Jury International était composé de Mina Kavani (actrice), Julien Lilti (scénariste), Céline Loiseau productrice) et Bénédicte Thomas (distributrice).

Prix du Jury Presse doté de 3000€ par le festival pour une aide à la distribution

INTERCEPTÉS [INTERCEPTED] de Oksana Karpovych

Ukraine, Canada, France | 2024 | Documentaire | 93’

Collection documentaire « Generation Ukraine » / ARTE

Le Jury Presse était composé de Marine Bohin (So Film), Emmanuelle Spadacenta (CinemaTeaser)

et Yonca Talu (Galerie / USA)

Prix du Jury Étudiant

doté de 2000€ par le festival pour une aide à la distribution

LE PARFUM D’IRAK [FLAVORS OF IRAQ]

de Feurat Alani et Léonard Cohen

France, Irak | 2024 | Documentaire, animation | 95’

Le Jury Étudiant était composé de

Lucie CHERBOEUF, Maïa LACOMBE, Frederic VIODE (Sciences Po – Campus de Reims)

Lorette BERTOLI, Loéh DEMESMAY-HAHN (Sciences Po – Campus de Nancy)

Abdelmoughit GOUYD, Alexandre TAVARD (ENSAM – Châlons-en-Champagne)

Arthur GOUILLON, Romain TRICHOT (IECA – Université de Lorraine)

Célestine BOURLON, Carline SCHREIBER (Institut Catholique de Paris – Campus Reims)

Bastien GAUTRON (IUT Reims-Châlons-Charleville)

Prix du Public Long Métrage doté de 2000€ par le festival pour une aide à la distribution.

RABIA de Mareike Engelhardt

France | 2024 | Fiction |