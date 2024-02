Lola la frivole (1998). Combo dvd/blu-ray paru chez Sidonis/Calysta.

Article écrit par Alexis Leroy

Lola la frivole est l’histoire d’une jeune femme frustrée dans les années 1950, vierge fiancée à un boulanger. Son fiancé est Masetto (Max Parodi), un jeune boulanger qui veut débuter de leur relation sexuelle après leur mariage. La très séduisante Lola a d’autres idées. Le refus persistant de Masetto d’avoir des relations sexuelles avec elle pose de sérieux problèmes à l’insatiable Lola, qui cherche désespérément à perdre sa virginité au plus vite. André (Patrick Mower), amant de la mère de Lola, pourrait éventuellement être le propre père de Lola. Seule la mère de Lola, Zaira (Serena Grandi), sait si André est le père de Lola ou non. André se trouve être tout ce que Masetto n’est pas, un homme mondain avec une richesse d’expérience et nimbé d’une aura de mystère. Lola découvre qu’André est une sorte de photographe de nu, ce qui finit par devenir un élément essentiel du récit.

Lola est un personnage en contradictions. Elle est vierge, mais se jette sur quasiment tous les hommes de sa petite ville de la vallée du Pô , se promenant confortablement dans divers états de quasi-déshabillage en public. Elle taquine cruellement Masetto, tant en public qu’en privé. Lola est clairement frustrée par son vœu de la garder chaste et pure avant leur mariage. Elle commence à fantasmer sur les séances de photographie d’André, qui l’entraînent sur un chemin de tension sexuelle inassouvie. Masetto a gardé son propre secret qui aide à expliquer certains de ses propres comportements.

Tinto Brass fait progresser son film selon un rythme dynamique, sans jamais s’attarder trop longtemps sur le dispositif qu’il a construit pour servir d’exutoire à la sexualité en développement de Lola. La photographie (et l’appareil photo du supposé père) développe une attirance fétichiste pour Lola et ses sous-vêtements, cherchant n’importe quelle excuse pour les mettre en valeur. Si vous connaissez Tinto Brass et ses travaux antérieurs, vous saurez à quoi vous attendre avec Lola la frivole . L’intrigue ressemble davantage à un patchwork élaboré pour relier de manière plausible les scènes entre elles, en utilisant souvent la musique rock des années 50 de manière ludique. L’une des autres raisons de regarder Lola la frivole est Anna Ammirati et son tour accrocheur de jeune femme folle de désir. Il s’agit d’une comédie érotique axée sur le sexe comme vecteur de liberté. Ajoutons aussi le bonheur de revoir Serena Grandi, actrice d’un autre film de Brass, Miranda .



Lola la frivole nous convie donc à reconsidérer la filmographie de Brass en dehors de l’expérience amère qu’il rencontra au moment du montage de son baroque Caligula qui lui échappa. Brass reste, certes, un anarchiste et un libertaire dans l’âme, mais il délaisse dès lors les œuvres de sa période maniériste depuis une décennie, dans un univers bien personnel et truculent, avec des budgets moins importants qu’auparavant, en filmant ses personnages avec un savoir-faire toujours indéniable, mais également le corps féminin dans sa volonté de plaisir, de joie, d’émancipation.

Situé dans les années 50, mais finalement actuel, Lola la frivole demeure un film qui invite le spectateur à une jubilatoire exaltation des sens dans l’Italie rurale du Pô. Tinto Brass joue sur les scènes, la photographie, et le montage, en suivant l’allure du vélo de la protagoniste. Lola la frivole est une comédie polissonne profondément délicieuse, agrémentée de scènes fortes, tel ce pipi colérique voire émancipateur de l’héroïne sur la route, sous une averse, lors d’une nuit d’orage. Bourgeoisie, mentalités rétrogrades, et même clergé sont les cibles du satirique Tinto, représentant d’un cinéma se moquant des bienséances corsetées.

Lola la frivole, combo dvd/Bluray disponible chez Sidonis/Calista, paru le 16 janvier.

Classé : 16 ans et plus

Couleur

Format : RATIO 16/9 – 1,66 • EASTMANCOLOR

Audio : VO SOUS TITRE FRANÇAIS ET VERSION FRANÇAISE

Durée : 105mn

Bonus : PRESENTATION DU FILM PAR JEAN-FRANCOIS RAUGER (DIRECTEUR DE PROGRAMMATION À LA CINEMATHÈQUE FRANÇAISE)

BANDE ANNONCE