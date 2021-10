Article écrit par Hugo Dervisoglou

Une efficace mise en abîme



Tranquillement endormie au bord d’une plage, une femme se laisse caresser par le son des vagues et

quelques notes de piano. C’est par cette vision d’une profonde douceur que débute Les

intranquilles. Nous suivons une famille dont le père, Damien, artiste peintre, développe à mesure

que l’intrigue progresse, un comportement que l’on jugera d’abord étrange, puis fou, avant de

comprendre qu’il est bipolaire. Inquiétant sa femme, Leïla et angoissant son fils, Amine. Joachim

Lafosse choisit de faire de la rétention d’information, en n’évoquant jamais le passé de ses

personnages ni ne délimitant clairement les instants où Damien franchit le rubicond de la folie. Il

met ainsi en place, dans une première partie dont le centre de gravité est Damien, des séquences

intrigantes où le spectateur est projeté dans un espace indéfini et trouble, en miroir du ressenti du

père de famille. Ressenti consistant en une perte de repères psychologiques, altérant sa vision d’un

monde aux contours psychiques de plus en plus brouillés ; le tout accentué par un isolement généré

scénaristiquement par la réduction à minima de la présence des personnages secondaires gravitant

autour de la famille. C’est efficace et cela fonctionne bien. Découle ainsi une spécificité du travail

esthétique : une caméra répondant à l’état d’esprit et aux émotions du personnage. Les cadres se

rapprochant toujours plus près du père à mesure que la maladie et l’angoisse progressent, l’enserrant

d’un flou oppressant et se heurtant à une seule limite : son corps. Ainsi, la puissance physique de

Bonnard acquiert une dimension inquiétante et menaçante ; l’acteur sachant jouer merveilleusement

de sa carrure. Le tout étant complété par ses yeux noirs lançant des regards insondables, contribuant

à accentuer le caractère imprévisible du personnage. Bonnard parvient à tenir sur une corde raide,

car il n’est jamais véritablement hystérique, mais jamais calme non plus. Et surtout, il est toujours

en mouvement dans l’espace, donnant la sensation d’une instabilité permanente, transmettant une

ivresse au spectateur accroché à son corps. Ivresse qui atteindra aussi sa femme, incarnée par Leïla

Bekhti. Elle qui passe durant toute cette première partie de l’inquiétude à l’angoisse, puis à l’émue

pour enfin en arriver à la colérique.



Une mise en abîme trop efficace



Toutefois, le film se heurte à un problème qui se fait jour dans sa seconde partie. Quand la première,

extrêmement efficace, se focalise sur l’immersion au sein de la dingue perception du père, la

seconde se concentre sur l’après et la phase de dépression ; durant la tentative de guérison. Mais ce

faisant, c’est le personnage de la mère qui en devient le centre de gravité. Malheureusement, à cet

instant, la rétention d’information, si utile à favoriser l’immersion, se retourne contre le personnage

de Bekhti. Car se méfiant, ayant peur que son mari ne soit pas véritablement soigné, elle n’aura de

cesse de douter de lui, de se montrer paranoïaque et agressive à son encontre. Se justifiant du fait

qu’elle n’en peut plus, qu’elle en a trop vu et trop bavé au cours de leur relation. Mais ces autres

moments de délire, cette histoire du couple, son évolution au cours d’un temps long, demeurent hors

champ. Ce faisant, l’agressivité monocorde de Leïla apparaît comme une forme de surréaction

gratuite et injuste aux événements de la semaine. La dotant d’une aura antipathique qui coupe le

public de l’empathie qu’il aurait dû ressentir à son égard. Affaiblissant ainsi un final qui fera l’effet

d’une queue de poisson. Cette sensation d’inachèvement sera alors accentuée par la réduction de la

présence des personnages secondaires. Typiquement : le cas du galeriste, dont on comprend qu’il est

à la fois un ami et celui poussant Damien à peindre. Alors qu’il aurait été propice à amener une plus

grande amplitude à la lecture du film en questionnant plus profondément l’exploitation des

faiblesses des artistes au nom du profit, il ne fait plus figure que de parenthèse au sein de l’intrigue,

qui se focalisera toujours plus sur le couple et leur enfant. C’est d’autant plus dommage que les

quelques scènes montrant Damien durant son travail de création sont très réussies et fascinantes ;

donnant l’intuition que le personnage est talentueux, sans que l’on puisse savoir si ce talent est

intrinsèquement lié à sa maladie. De même, le personnage du père de Damien passe un peu trop vite

à la trappe et fait plus office d’outil scénaristique que de véritable source d’émotion ; accentuant le goût d’inachevé du final.

De réelles qualités

Demeure un véritable charme, notamment lorsque le film fait preuve de malice. C’est le cas par

l’intelligente intégration de la crise de la Covid-19 au sein de l’intrigue. Les personnes portant un

masque (masque que ne portera jamais Damien) semblant sur l’instant d’aspect plus étrange que

l’artiste peintre ; symbolisant une des questions travaillant le film : à quoi peut-on vraiment

distinguer un comportement anormal de celui d’un individu sain d’esprit ? Ajoutons que le couple

d’acteurs fonctionne parfaitement et que leur fils est fort justement incarné par le jeune Gabriel

Merz Chammah ; assurant ainsi à certains passages une véritable puissance émotive. Les

intranquilles est un film inégal, réussi dans sa première moitié, mais souffrant du défaut de ses

qualités dans la seconde. Il est pourvu d’indéniables attraits, que ce soit par la force de ses acteurs,

le solide travail de son cadre ou l’efficacité de son montage. Le mieux, face à ce constat, étant de se

laisser tenter et d’aller s’en faire sa propre idée.