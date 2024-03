Le mystère d’Edwin Drood/ Le prix du silence : sorties Blu-ray chez Elephant Films.

Article écrit par Jean-Michel Pignol

Point commun entre ces deux éditions de mars chez Éléphant Films, une prise de liberté certaine par rapport aux œuvres littéraires adaptées.

Le Mystère d’Edwin Drood (The Mystery of Edwin Drood, Stuart Walker, 1935)



Promis en mariage à Rosa Bud depuis leur tendre enfance, Edwin Drood disparait mystérieusement quelque temps avant l’annonce officielle de leur union. Le Mystère d’Edwin Drood est le dernier roman, resté inachevé, de Charles Dickens. Cette adaptation reprend l’intrigue mise en place par Dickens et lui offre un prolongement purement cinématographique ; la résolution du terrifiant mystère. La première partie brille par son esprit caustique, la finesse de ses dialogues et son rythme entraînant ; en tout point fidèle à l’art de Dickens pour dépeindre le déterminisme social en contournant les pièges d’une morale convenue. La bienveillance des institutions d’accueil et de la classe dominante est écornée par une condescendance répétée et des préjugés racistes facilement convoqués. Quant à la pureté des sentiments amoureux, la jeunesse lui substitut sans embarrassent une bonne dose de pragmatisme et de lucidité. Déjà dans cette première partie, l’ombre d’une intrigue plus sombre s’immisçait dans les lieux : une petite ville imaginaire et brouillardeuse du Kent. Quand l’intrigue policière s’ enclenche – le faux coupable va tenter de retrouver le disparu et son meurtrier – l’atmosphère gothique devient plus oppressante en empruntant l’expressivité héritée du muet. Jeux d’ombres, maquillage ostentatoire, et une expression qui frôle parfois la pantomime. À ce petit jeu, Claude Rains, hiératique officier français de Casablanca (Michael Curtiz, 1942), incarne ici, avec fougue et élasticité les insatiables pirouettes du Mal. Du très bel ouvrage que ce mystère d’ Edwin Drood, passerelle entre deux genres, entre deux époques du septième art.

Le prix du silence (The Great Gatsby, Elliot Nugent,1949).

Oublions très vite le titre saugrenu adopté par les distributeurs français de l’époque, pour retrouver l’un des plus emblématiques personnages de la grande littérature américaine : Jay Gatsby. Cette deuxième adaptation du chef-d’œuvre – la première datant du muet – de F. Scott Fitzgerald n’est qu’en partie fidèle au roman. Le scénario s’étant donné pour mission d’éventer, ou plutôt d’inventer, une grande partie du passé mystérieux du fascinant homme d’affaires qui multiplie incognito les fêtes les plus folles dans son sa somptueuse et immense demeure. Une ouverture sous les chapeaux de roue relate l’ascension du jeune Bootlegger en caïd de la pègre. Des flashbacks sur son douloureux apprentissage des lois de l’amour et du business, cornaqué par un vieux loup de mer, expliquent son sens aigu des affaires… Des explications par l’image qui trahissent Fitzgerald au nom d’un supplément d’action et de morale. Cependant, la passion contrariée de Gatsby (Alan Ladd) et Daisy (Betty Field) retrouve son esprit et sa magie dans ses moments forts. Leur retrouvaille lors d’une invitation surprise chez Nick, la visite dans la maison qui s’en suit, l’amour qui retrouve sa ferveur d’antan… Alan Ladd dégage un magnétisme certain et son mutisme impose, quant à Betty Field, sa beauté lumineuse accompagne un jeu gracieux, bien préférable aux minauderies dont jugera bon de s’encombrer Mia Farrow pour suggérer son trouble dans la version de Jack Clayton (1974). Les seconds rôles ne manquent également pas d’épaisseur à l’instar de Shelley Winters – maitresse du mari de Daisy. Ce Gatsby aux accents poussés de rise and fall mérite bien plus que notre simple curiosité.

