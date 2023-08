La Hammer et le cinéma fantastique

Article écrit par Antoine Benderitter

Belle idée qu’a eue Elephant Films d’éditer plusieurs films cultes de la Hammer dans un coffret DVD/Blu-Ray que nous nous sommes faits le plaisir de chroniquer pour ce Coin du cinéphile : « 13 cauchemars de la Hammer ». Autant de films fantastiques dans tous les sens du terme, qui marquent une date dans l’histoire du cinéma de genre et dont la flamboyance n’a pas fini, encore aujourd’hui, de faire des émules parmi les jeunes ou moins jeunes cinéphiles !

On ne présente plus ce studio britannique mythique, qui a connu son heure de gloire dans les années 1950 et 1960. Parmi ses productions les plus emblématiques : des films de vampire, notamment à travers la figure du comte Dracula. Nous avons ainsi revu à l’occasion 5 films de vampires, réalisés entre 1960 et 1972, tous savoureux au-delà de leur qualité parfois inégale.

D’autres figures monstrueuses marquent le catalogue de La Hammer, telles que Frankenstein et sa créature ou Jack l’éventreur (voir ici notre zoom sur 2 films sur ces personnages sans loi ni maîtres), ou encore le Loup-garou, dans un film romanesque et flamboyant réalisé par un maître du genre, Terence Fisher.

Pour autant, il ne faudrait pas oublier qu’en parallèle de ces films de monstres, la Hammer a su se diversifier sans pour autant renier son ADN. Dans la foulée de Hitchcock et de son séminal Psycho (1960), le studio produit une douzaine de thrillers psychologiques entre 1960 et 1972, trois en particulier ont su capter notre attention au sein du coffret édité par Elephant Films.

Bonne lecture de ce Coin du cinéphile, qui vous donnera de l’appétit – du moins nous l’espérons – pour mordre à nouveau dans ces savoureux classiques !