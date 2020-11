La figure maternelle au cinéma

Article écrit par Justin Kwedi

Le cadre familial est un terreau fertile d’intrigues au cinéma, et la figure maternelle y tient une place particulière. Son ombre brasse tous les genres, sa nature potentiellement néfaste pouvant provoquer un désordre tragique dans la personnalité des héros comme dans Psychose d’Alfred Hitchcock (1960) ou Carrie de Brian de Palma (1976). La dévotion maternelle est à l’inverse propice à des mélodrames puissants qui peuvent brasser une dimension sociale telle la question raciale de Mirage de la vie de Douglas Sirk, ou une veine criminelle dans Mother de Bong Joon-ho (2010). L’amour d’une mère, aussi intense et sincère soit-il peut aussi se briser sur l’écueil d’un péché originel dans le splendide Stella Dallas de King Vidor, et le conflit. Un des aspects les plus captivants du sujet est lorsque la figure maternelle est freinée par sa propre et coupable imperfection humaine tel le Mamma Roma de Pier Paolo Pasolini, ou au contraire l’ingratitude de sa progéniture avec la rivalité mère/fille de Le Roman de Mildred Pierce (1945).

Bonne lecture avant un prochain Coin du cinéphile consacré à Philippe de Broca !