La faute à Voltaire

Article écrit par Jean-Max Méjean

« Un premier film vagabond et chaleureux » (Télérama)

Tamasa Cinéma a la bonne idée de sortir en DVD Amaray le premier film d’Abdellatif Kechiche, déjà un chef d’oeuvre en attendant L’esquive, et tant d’autres. J’en profite pour citer le titre d’un ouvrage que j’ai dirigé chez Jacques Flament édition avec Hugo Dervisoglou, Abdellatif Kechiche, un cinéma des sens dont je reprends un partie de l’analyse ici. Tel un Candide rêvant de l’Eldorado, Jallel immigre en France avec l’espoir de tenter sa chance. De rencontres en rencontres, de foyers en associations, Jallel chemine dans le Paris des exclus et, faute de satisfaire ses espoirs de fortune, découvre et partage la solidarité des déshérités.

Acteur chez André Techiné (dans Les Innocents, face à Brialy en 1987) puis dans le très remarqué Bezness de Nouri Bouzid (avec à la clé un Prix d’interprétation à Namur en 1992), Abdellatif Kechiche décide de passer derrière la caméra. Il a écrit plusieurs scénarios, mais c’est celui-ci qui séduit le producteur Jean-François Lepetit.

Avec ce premier opus, qui décrit le quotidien d’un sans-papiers, entre galères et rencontres amoureuses, le jeune cinéaste révèle son talent d’observateur bienveillant, mais aussi son sens du romanesque et son amour des acteurs (ici, Sami Bouajila ou Aure Atika). Des qualités qui lui valent le Lion d’Or de la meilleure Première Oeuvre à Venise en 2000, et qu’on retrouvera dans ses films suivants.

Jallel, un jeune Tunisien, immigre clandestinement en France. Ce n’est pas le pays de cocagne dont il avait rêvé, mais il s’adapte bien à Paris où il fait toutes sortes de rencontres : Nassera, une jeune mère célibataire qui refuse à la dernière minute de l’épouser, des clochards avec qui il vit dans un foyer et Lucie, qui souffre de troubles psychiatriques.C’est dans ce film qu’on verra sur le journal que Jallel vend dans le métro l’annonce de la sortie du film La graine et le mulet, preuve que Kechiche avait l’idée de ce long-métrage depuis au moins 7 ans.

La faute à Voltaire. Abdellatif Kechiche. DVD, dolby, couleurs. VF. avec le complément 3 écorchés à Paris par Frédéric Mercier (Transfuge), 27′. Sortie le 26 septembre 2023. 14,95 euros.

Jean-Max Méjean, assisté d’Hugo Dervisoglou. Abdellatif Kechiche, un cinéma des sens. Jacques Flament éditions. 2022. 18 euros. https://www.jacquesflamenteditions.com/512-abdellatif-kechiche-un-cinema-des-sens/