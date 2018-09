GÉNÉRATION DOCUMENTAIRE 40 ANS DE CINÉMA AUX FILMS D’ICI jusqu’au 21 décembre

Article écrit par Alexis De Vanssay

Après le cycle consacré au documentariste hollandais Johan Van der Keuken en janvier dernier, la Cinémathèque du documentaire se consacre cet automne aux auteurs qui ont été accompagnés par la société de production les Films d’Ici, depuis près de quarante ans. Il s’agit avec ce nouveau cycle, selon les propres termes des organisateurs, de « Revivifier la mémoire d’une génération qui a incarné, de 1978 à aujourd’hui, l’irruption sur le devant de la scène du cinéma documentaire d’auteur.«

Les Films d’Ici ont donc accompagné des auteurs talentueux tout au long des dernières décennies et ont contribué à donner ses lettres de noblesse à un documentaire de création toujours en prise avec la société. De grands noms figurent à son catalogue dont certains sont présents pour cette rétrospective tels que Claire Simon, Nicolas Philibert, Denis Gheerbrant, Richard Dindo, Nurith Avir, Patricio Guzmán, Carmen Castillo, Marie Dumora, Arnaud des Pallières. Du beau monde pour une programmation alléchante, avec, par exemple, des Focus consacrés à Nicolas Philibert, dont certains des films ressortent cet automne en salles ; à Marie Dumora, qui a ancré son oeuvre dans l’est de la France ; ou encore à Luc Moullet, auteur emblématique des Films d’Ici. Il ne faudra pas manquer, parmi tant de films proposés, à titre d’exemple, le Ernesto « Che » Guevara journal de Bolivie de Richard Dindo (1994) ou la Récréation de Claire Denis (1993).

À noter qu’une Master Class sera consacrée le samedi 8 décembre à 17h aux producteurs historiques Richard Copans et Serge Lalou. Ce sera l’occasion de mieux comprendre leur rôle dans la naissance et la création d’un film et surtout la vision qu’ont de leur métier ces producteurs indépendants et qui pourrait se résumer par une phrase de Richard Copans selon laquelle : « Qui dit auteur croit qu’un regard peut nous aider à mieux voir. »

Le programme : https://www.bpi.fr/sites/SiteInstitutionnel/contents/Contenus/agenda/cycle/generation-documentaire.html