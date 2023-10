Universal Monsters

Article écrit par Antoine Benderitter

En écho à notre Coin du Cinéphile récent consacré au cinéma fantastique de la Hammer, nous ne pouvions passer à côté de la réédition, grâce à Elephant films, de quelques œuvres mythiques des Studios Universal, brassant figures archétypales de l’imaginaire collectif et jalons de l’histoire du cinéma fantastique, déjà cultes depuis belle lurette, mais méritant sans conteste d’être (re)découverts dans les meilleures conditions.

Au premier rang de cette rétrospective se dresse l’inoubliable image du docteur Frankenstein et de sa créature : cinq films mythiques en développent les thématiques, fidèles à l’esprit de Mary Shelley, tout en charriant ici et là une réelle inventivité cinématographique. Toujours sous-jacente, l’idée que les monstres ne sont pas toujours ceux que l’on croit… Plus feuilletonesques mais non moins divertissants : les films de la saga La Momie, toujours ici au nombre de cinq dans le cadre de la rétrospective dont nous gratifie Elephant films.

Le célèbre roman de H. G. Wells a inspiré pour sa part une saga non moins remarquable, celle de l’Homme Invisible, personnage auquel les Studios Universal ont su donner corps au fil des années et des décennies. Des films qui jouent sur les frontières du Bien et du Mal, et ne se privent pas de distiller un humour qui, aujourd’hui encore, garde un charme fou. Enfin, que serait le cinéma fantastique sans le bestiaire surnaturel des vampires et autres loup-garous ? Du plaisir peut être pris à voir ou revoir isolément chacun de ces films, mais aussi à s’amuser des télescopages et influences entre ces productions et d’autres de la même époque (Hitchcock) ou plus contemporaines (liste sans fin !). Les mythes sont éternels.

Bonne lecture de notre Coin du Cinéphile consacré aux « monstres » engendrés par Universal, l’un des studios hollywoodiens classiques les plus influents et inventifs !