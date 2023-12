La trilogie d’Apu (En version restaurée 4 K) : la voie étroite d’une renaissance

À revoir aujourd’hui la « trilogie d’Apu » dans sa dimension restaurée, on perçoit le caractère d’universalité de sa composante mélodramatique. La genèse chaotique de ce joyau de jais à la patine granuleuse et comme délavé par les précipitations qui l’irriguent est en soi une illustration du dharma, l’ordre universel cosmique en Inde. Où l’homme est révélé à son appartenance au tout que forme l’univers. Et où la création renaît des cendres de la destruction. Les naissances succèdent aux morts, les saisons à elles-mêmes dans un flux imperceptible à l’instar des ondulations du Gange, protecteur sacré, immuable et comme inéluctable. Un déterminisme absolu semble régner sur les destinées.

La Complainte du sentier : un archétype de la famille du Bengale rural dans l’Inde coloniale



L’intrigue de départ de La Complainte du sentier (Pather Panchali, 1955) est extrêmement ténue et dépouillée jusque dans le dénuement de ses protagonistes : Ray se focalise sur le sort misérabiliste d’un archétype du noyau familial bengali des années 1920, époque des turbulences coloniales : la frêle progéniture d’un prêtre brahmane indigent dans un village reculé du Bengale qui survit au jour le jour sans jamais pouvoir joindre les deux bouts.

Dans ce premier opus, Ray s’attache à décrire les rituels quotidiens et le pittoresque de ce hameau villageois englué dans un temps qui aurait suspendu son cours à l’éternel cycle des saisons. Tel un entomologiste, il capture les destins croisés de ces deux « épaves malheureuses » que sont Durga, la « sauvageonne » qui croît comme une herbe folle au contact de la nature flanquée de son rejeton de frère, Apu, fragile arbrisseau. Tous deux ballottés comme de simples fétus humains par les pluies torrentielles et les vents de la mousson. La figure du père est, quant à elle, absente, entièrement dévoué à sa quête mystique au point qu’il en oublie de se faire rémunérer tandis que sa « conscience de caste » intellectuelle lui fait négliger les nourritures terrestres pour les nourritures spirituelles.

Une mise en scène tout à la fois panthéiste et animiste

La mise en scène de Ray est animiste et panthéiste bien avant d’être néo-réaliste comme on a pu le lire deci-delà. À l’écran, pas de nature morte mais toute la force vitale de l’âme humaine. Ce qui frappe d’emblée est l’extrême photogénie qu’on doit à Subrata Mitra, le chef-opérateur de Ray, révélée par l’utilisation du gros plan en point d’orgue de courtes scènes croquées « sur le vif ». C’est le point de vacillement où l’image atteint son climax. On pense d’emblée à la scène vibrante d’émotion qui suit le constat de mort clinique de Durga où Sarobojoya, la Mère Courage, tenaillée par le remords de s’être montrée plus marâtre que mère envers sa fille, prend subitement conscience de sa disparition. Ou encore cette autre scène paroxystique qui lui fait écho plus loin : l’on voit alors le père, éloigné depuis cinq mois du foyer familial, éprouver l’absence et donc le cruel manque de l’être chéri. Accablé de sidération et sans qu’il y ait eu d’échange verbal, il se tord de convulsions et étreint sa femme dans un état de transport et de saisissement d’une rare intensité. Scène bouleversante d’hystérie contenue au point de nous tirer des larmes à profusion. Les lamentations sont tues et Ray leur substitue le sitar mélancolique et presque monocorde du pandit Ravi Shankar qui part subitement en vrille dans une dissonance amplifiée aussitôt par une stridulence obtenue par le tarshenai, un instrument hybride qui mêle sitar et instrument à vent pour exprimer l’intense désarroi et le tragique cuisant de la situation.

Les premières scènes d’exposition ne sont pas sans rappeler aussi Rashomon (Akira Kurosawa, 1950) et son temple en ruines dans l’utilisation dynamique de l’espace ; film qui a marqué les esprits de son temps et celui de Ray en particulier pour son formalisme acéré. Le cinéaste circonscrit en plongée et en un tour d’écrou la morne cour intérieure où les protagonistes vaquent à leurs occupations en d’incessantes allées et venues. Il enserre et prend en tenaille la mère et la vieille tante en chamailleries continuelles pour l’occupation de ce territoire précaire. Par l’effet d’une courte focale de 35 mm, on assiste alors à un chassé-croisé dans sa symétrie récurrente : expulsée perpétuellement de son « pré-carré » par Sarobojoya, sa cousine, Pischi en hardes et guenilles et portant baluchon, étire à l’horizontale sa dégaine décharnée et passe puis repasse à front renversé dans la profondeur de champ avec un entêtement comique.

Impossible émancipation des femmes

Plus loin dans le récit filmique, l’espiègle Durga est la quintessence de l’esprit libre comme l’air qui refuse de s’enraciner dans la fatalité de sa déshérence. Invariablement pauvre, elle ne s’accommode pas pour autant de son misérable sort et développe, comme un réflexe salvateur de survie, une singulière propension à chaparder des baies sauvages, des mangues pour en régaler sa vieille tante Pischi ou son jeune frère Apu. Jamais choyée comme Apu, parfois rudoyée, l’insouciante Durgha, « garçon manqué », incarne pourtant tout entier le sort dévolu à la gente féminine indienne et son infériorisation durant ces décades précédant le tournant décisif de l’indépendance de 1947-1948 bientôt soldées par l’assassinat emblématique de Ghandi.

Dans l’Inde archaïque des castes que Nehru abolira en 1950, le mahatma trouvera néanmoins la force d’imposer la réhabilitation d’une condition féminine bafouée qui finira par conquérir ses lettres de noblesse avec l’avènement d’Indira Gandhi. Les tâches les plus ingrates échoient à cette figure tout à la fois sans-souci, craintive et écervelée qu’incarne Durgha pour qui le vol devient une échappatoire obligée à sa condition servile. Telle une créature sauvage, elle fait littéralement corps à son univers végétal. Elle et son frère Apu s’immergent, se fondent en miroir dans la Mère Nature nourricière.