Festival du cinéma et musique de film de La Baule 7ème édition.

Article écrit par Jean-Michel Pignol

Partition collective

Quatre semaines après la réouverture de nos lieux de culture tant vénérés, les hautes autorités étatiques permettent enfin l’organisation des belles grandes messes cinématographiques que sont les festivals. La première communion public-artistes autorisée se déroule dans le cadre balnéaire de La Baule. Mezza voce, au fil des ans, la manifestation a su prendre sa place dans un paysage français riche d’initiatives. Le simple fait de fêter sa septième édition en est la plus belle des preuves. L’épreuve réunit cette année six long métrages, dont Profession du père la nouvelle collaboration Poelvoorde- Amèris , et le Petit Piaf le dernier petit né de Gérard Jugnot. Dans les œuvres en compétition ainsi que dans le reste de la programmation, les récits qui prennent la musique pour cadre occupent une place importante. Comme dans Fisherman’s Friends où des pêcheurs des Cornouailles vont enregistrer un album de chants marins, ou dans Music, l’histoire d’une autiste qui vit dans son monde imaginaire musical.

Comment réussir à vivre en harmonie avec son entourage ? Ce questionnement nourrit plus largement les œuvres présentées cette année au public. Dans Milla, une adolescente qui tombe amoureuse pour la première fois va bouleverser sa famille. Dans Soeurs, Isabelle Adjani, Rachida Brakni, Maiwenn, partent en Algérie pour tenter de retrouver leur frère. Dans la société actuelle, il est pas toujours conseiller de jouer en solo, dans Un Triomphe, Kad Merad, un acteur en galère accepte pour boucler ses fins de mois d’animer un atelier théâtre en prison.

Fauteuil d’orchestre

Point d’orgue de ces journées, l’invitation d’une des plus belles plumes de la musique de film; Philippe Sarde. Le grand compositeur donnera une Masterclass ( vendredi 25) présentée par Stéphane Lerouge. Et surtout, un concert-hommage, le lendemain au palais des congrès Atlantia. On ose imaginer le flot d’émotions qui va submerger le public de La Baule lorsque les premières notes de César et Rosalie, Tess ou Fort Saganne vont prendre corps de la plus belle des façons sous la baguette du grand maitre. Son attachement à Claude Sautet de Marco Ferreri à Hollywood, cinquante ans d’une carrière admirable et unique.