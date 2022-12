Sortie le 6 décembre d’un coffret Dario Argento

Article écrit par Jean-Michel Pignol

Peu de temps après la rétrospective à La Cinémathèque française, les films du Camélia viennent de sortir en ce mois de décembre un coffret DVD et Blu-Ray consacré à Dario Argento, avec six films restaurés par la Cinémathèque de Bologne et présentés cet été lors de l’hommage fait au réalisateur, accompagné du magnifique documentaire de Jean-Baptiste Thore, Soupirs dans un corridor lointain, le tout accompagné d’un livret inédit d’Olivier Père de 250 pages, intitulé Les six visages de la peur.

On ne présente plus bien sûr Dario Argento qu’on a qualifié longtemps de maître de l’épouvante mais peu de gens savent qu’il fut aussi journaliste et scénariste, notamment pour le légendaire Il était une fois dans l’Ouest. En 1970, sa carrière est lancée et sa réputation aussi avec la réalisation de son premier film, L’oiseau au plumage de cristal. On n’y découvre pas d’emblée sa grande culture artistique et cette mélancolie diffuse qui s’observe maintenant quand on a peu à peu dépassé cette grande violence, souvent gore, qu’on lui a d’abord reprochée. La lecture du livret, la découverte du documentaire et bien sûr la lecture des films proposés dans ce magnifique coffret, vous permettront en fait de découvrir un vrai poète fasciné comme Baudelaire et Rimbaud par l’abîme, la folie et la mort. Influencé par de Chirico, Antonioni et Hitchcock, on peut dire que la critique l’a gâté et l’a vraiment réhabilité maintenant. Il est temps sans doute de découvrir avec plaisir et frisson un grand auteur du cinéma mondial.

Titres du coffret :

L’Oiseau au plumage de cristal

Le Chat à 9 queues

Opera

Phenomena,

Profondo Rosso

Ténèbres

Avec plein de bonus et des entretiens inédits avec :

Phenomena

Présentation du film par Dario Argento

Entretien vidéo : Jean-Baptiste Thoret (27’)

Soupirs dans un corridor lointain de Jean-Baptiste Thoret (2019, 97’)

Profondo rosso (Les Frissons de l’angoisse)

Présentation du film par Dario Argento

Entretiens vidéo :

Nicolas Boukhrief (28’)

Macha Méril (17’)

L’Oiseau au plumage de cristal

Présentation du film par Dario Argento

Entretiens vidéo :

Gaspard Noé (9’)

Yann Gonzalez (24’)

Ténèbres

Présentation du film par Dario Argento

Entretiens vidéo :

Virginie Apiou (17’)

Bertrand Bonello (15’)

Le Chat à neuf queues

Présentation du film par Dario Argento

Entretiens vidéo :

Virginie Apiou (25’)

Nicolas Saada (24’)

Opera

Présentation du film par Dario Argento

Entretiens vidéo :

Lucile Hadzihalilovic (11’)

Jean-Baptiste Thoret (26’)

Coffret collector, DVD et Blu-Ray. Dario Argento. Camelia. 6 décembre 2022. 90 euros.