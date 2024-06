Article écrit par Audrey Colard

Premier long-métrage du réalisateur Karim Bensalah, Six Pieds sur Terre conte l’histoire de Sofiane, jeune étudiant algérien qui, afin de régulariser sa situation en France, travaille au sein de pompes funèbres musulmanes.

L’originalité du film repose sur la mise en lumière d’un métier de l’ombre : celui d’agent funéraire. Six Pieds sur Terre s’attache à montrer avec détail et respect les rites et les coutumes religieuses qui accompagnent les défunts de confession musulmane. Le film est ponctué de plusieurs séquences à la dimension documentaire montrant les différentes étapes des soins corporels, allant du nettoyage à l’embaumement. D’autres scènes illustrent également des situations complexes liées à la prise en charge du deuil des proches que Sofiane doit apprendre à gérer. Le film offre ainsi une immersion dans une profession que l’on a peu l’habitude de voir représentée.

Six Pieds sur Terre est construit comme un véritable récit initiatique. Durant la première partie, Sofiane est plongé dans une attitude nihiliste. Il ne se sent pas à sa place en France, il renie ses origines algériennes et affiche un comportement autodestructeur en se droguant ou en refusant l’aide de ses proches. C’est en travaillant comme assistant funéraire qu’il se confronte à la mort et qu’il redonne sens à sa vie en embrassant le rôle d’ “ambassadeur des morts”, tel que nommé dans le film. Le propos transmis est plein de bonnes intentions mais la transition de la figure d’antihéros à celle du héros est quelque peu abrupte, manquant de fluidité et de développement pour être pleinement convaincante. La difficulté avec la figure de l’antihéros réside dans le fait de réussir à s’attacher à lui malgré son absence de sympathie. Ici, le manque d’empathie envers Sofiane prend le dessus et sa rédemption finale sonne alors comme fausse.

Si l’on apprécie Six Pieds sur Terre pour son exploration de thèmes profonds tels que ceux de la recherche d’identité, de la religion ou de la mise en valeur d’un métier méconnu, malheureusement son personnage principal manque de développement afin de réussir à incarner pleinement ces sujets.